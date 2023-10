Meloni: “Profondo dolore per quanto accaduto all’ospedale di Gaza. I civili vanno difesi”

“Sono profondamente addolorata da ciò che è accaduto all’ospedale Al Ahli Arab di Gaza. L’Italia esprime il suo profondo cordoglio per le vittime e la sua vicinanza ai famigliari e ai feriti”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineando che “in attesa di disporre di conferme definitive sulla dinamica dei fatti, rinnoviamo ancora una volta il nostro impegno per proteggere la popolazione civile, risolvere i problemi umanitari più urgenti e assicurare una veloce soluzione di questa crisi”.

Meloni: “Sono profondamente addolorata per quanto accaduto all’ospedale di Gaza”

Le parole del premier si aggiungono a quelle di “sgomento e dolore per le centinaia di vittime all’ ospedale Al Ahli di Gaza” espresse anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale ha a sua volta sottolineato che “la protezione della popolazione civile, anche in un conflitto, deve essere priorità assoluta”.

La ricerca di conferme su cosa è accaduto

Il tema, già centrale nell’attenzione della comunità internazionale, lo è diventato ancora di più dopo la strage all’ospedale di Gaza che ha causato centinaia di vittime e sulla quale tutti si aspettano chiarezza, dall’Ue all’Onu, passando per gli Usa. Allo stato attuale si va sempre più corroborando lo scenario per cui a colpire la struttura sarebbe stato un razzo di Hamas. Col passare delle ore, infatti, Israele ha iniziato a fornire filmati e altre pezze d’appoggio, tra le quali un’intercettazione telefonica tra due terroristi, che confermerebbero quelle che inizialmente erano solo generiche accuse, in un contesto in cui le due parti attribuivano all’altra la responsabilità della strage. Si tratta di una versione, quella di Israele, per la quale gli Usa hanno già fatto sapere di propendere, sebbene ancora con un margine di cautela. ”Da quello che ho visto sarebbe stato fatto dall’altra parte e non da Israele”, ha detto Joe Biden nel corso del punto stampa al suo arrivo a Tel Aviv.