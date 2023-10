Meloni accolta da un’ovazione a Coldiretti: “In manovra solo cose serie e importanti” (video)

Made in Italy, eccellenze, sviluppo, tutela dalla contraffazione. Musica per le orecchie degli agricoltori italiani, che ancora prima che Giorgia Meloni prendesse la parola, al Circo Massimo, sul palco del Villaggio Coldiretti, le hanno tributato un lungo applauso, una vera e propria standing ovation al suo arrivo sul palco. L’intervento della presidente del Consiglio non era previsto ma, sollecitata dagli organizzatori, Meloni ha comunque preso la parola per salutare la platea dei coltivatori diretti italiani.

Meloni a Coldiretti: “Bello rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo”

“Non è stato un anno facile, anche sul piano della tenuta fisica. Sono tornata stamattina alle 6 da un viaggio in Africa in Congo e Mozambico nello stesso giorno, abbiamo fatto 23 ore di aereo. Non è facile. Ma quando si sa che lo si fa rappresentando qualcuno, questo ti restituisce tutta l’energia del mondo”, ha esordito la premier dal palco del Villaggio Coldiretti, a Roma. “Coldiretti è una realtà che ogni giorno costruisce la grande eccellenza italiana, la nostra grandezza nel mondo. Col ministro Lollobrigida, che ringrazio per il suo lavoro, noi ci siamo concentrati a difendere questa eccellenza dai tanti attacchi che arrivavano dai grandi interessi che sono finalizzati all’omologazione: vendere a tutti lo stesso prodotto. E’ una cosa che non si riuscirà a fare, perché per noi è fondamentale la specificità di ogni singolo prodotto legato al territorio”. Lo

Non sperperare i soldi, concentrarsi sulle cose importanti

“Cerchiamo di fare le cose serie e importanti, non ci sono risorse da sperperare o soldi che si possono buttare in cose che non hanno alcun senso. Ci sono risorse che vanno concentrate sulle cose importanti, che sono imprese, lavoro, redditi e famiglie”, ha detto poi la premier sulla prossima manovra economica, che approda in Cdm lunedì. “La grandezza dell’Italia è il lavoro, che abbiamo difeso quest’anno e che incentiviamo nella legge di bilancio che arriva lunedì in Consiglio dei ministri“. “Ci concentriamo ancora una volta sulla lotta all’inflazione, sulla necessità di aiutare famiglie e imprese ad avere una risposta a fronte dell’inflazione galoppante”, ha spiegato la presidente del Consiglio.

Il discorso della premier

Il tour della Meloni tra gli stand di Coldiretti

Tra formaggi e tisane, tra mucche e rosette, è Giorgia Meloni show al Villaggio Coldiretti, la kermesse organizzata dall’associazione degli agricoltori italiani al Circo Massimo. Dopo il saluto dal palco (non previsto) la presidente del Consiglio, molto applaudita dalla folla radunatasi nell’antico circo romano, si è concessa un lungo giro tra gli stand della manifestazione mostrandosi disponibile ai simpatizzanti (grandi e piccoli) che le chiedevano un selfie. “Giorgia, abbassa le tasse”, l’invito che arriva da un ragazzino, a dispetto della sua giovanissima età. Al banco del miele e delle erbe aromatiche, all’inquilina di Palazzo Chigi viene consegnata una confezione di tisane con la scritta “Stay calm”: “Proverò a stare calma… se c’è una riunione difficile, la do ai miei ospiti”, scherza Meloni. Riso, biscotti, taralli, bresaola, salami: molte le eccellenze italiane offerte alla premier nel corso del suo tour gastronomico. Immancabile, poi, la sosta alle stalle con gli animali tra cui mucche, asinelli e bufale. Visitando lo stand del grano Meloni confessa la sua passione per le rosette e coglie l’occasione per ricordare, alla vigilia della giornata internazionale del pane, che “c’è chi sta usando il grano come arma. E questo è inaccettabile”: il riferimento è alle spedizioni di grano ucraino bloccate dalla Russia di Putin.