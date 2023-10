Lo sfogo di Maurizio De Giovanni: “Dicono che sono una zecca e sto ovunque: mi faccio da parte”

De Giovanni confessa di essere affetto da una patologia, la paura di sembrare un “montato”, uno che da quando ha avuto successo “se la tira”, ed è per questo che effettivamente, negli ultimi anni, si è concesso a tutto e a tutti, come scrittore di prefazioni per altri, opinionista, commentatore sportivo e ovviamente c ome sponda politica per la sinistra, il Pd, in particolare , ma questo non lo dice, anche se non è certo un delitto.

“Una patologia è una patologia, quindi ho continuato a dire di sì, nonostante chi mi chiedesse aiuto nella stragrande maggioranza dei casi poi si guardasse bene dall’essere presente ai miei eventi, per esempio, o dallo spendere parole di sostegno quando mi sono trovato a fronteggiare aspre polemiche personali, per il dannato vizio che ho di lanciarmi in crociate sociali o di non pensare che a esprimere con forza le mie idee ho solo da perdere, e mai da guadagnare. Su indicazione di qualche solerte ‘amico’, scopro adesso di essere definito in molti odiosi modi: presenzialista, tuttologo, prezzemolo, perfino ‘zecca’ (mi sfugge il riferimento all’animale, ma anche all’ente che batte moneta); e addirittura, il che è piuttosto comico, di non avere ‘amore e gratitudine per il territorio’. Io. Andando a vedere le mie presenze, scopro che sono meno del dieci per cento per il mio lavoro, e per il novanta riferibili alla suddetta patologia. Devo dire che questo comportamento ottusamente altruista mi ha sempre comportato forti cazziatoni…”.

La conclusione è l’abbandono della scena

Lo scrittore conclude così: “I graziosi epiteti che ho visto oggi, sulla gentile segnalazione di cui vi ho detto, mi hanno definitivamente convinto. Non posso continuare così, e tutto sommato nemmeno è giusto che lo faccia. Ragion per cui a partire da oggi, con esclusione degli impegni già assunti che cercherò di mantenere e delle occasioni di carattere sociale e di beneficenza che non si sovrappongano al mio lavoro, vi prego di non invitarmi, convocarmi, chiedermi o pregarmi di fare cose a supporto del lavoro degli altri. Noi zecche, sapete, di fronte all’evidenza alla fine rinsaviamo….”.