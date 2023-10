La separazione di Meloni da Giambruno rimbalza sulla stampa estera: cosa scrivono le principali testate

La notizia della separazione di Giorgia Meloni dal compagno Andrea Giambruno, annunciata oggi dal premier attraverso i social, è presto rimbalzata sui principali media europei. Dalla Francia al Regno Unito, dalla Germania alla Spagna, la fine della relazione è stata oggetto di titoli che hanno registrato le coraggiose parole di Meloni e il fatto che sono giunte all’indomani della divulgazione dei fuori onda di Giambruno, trasmessi da Striscia La Notizia.

L’attenzione della stampa estera sui “commenti imbarazzanti” di Giambruno

“La premier italiana si separa dal partner dopo i suoi commenti sessisti”, è il titolo del Guardian in homepage, subito sotto l’apertura sugli scenari di guerra. Collocazione in evidenza anche per Le Figaro, che informa “Giorgia Meloni si separa dal suo compagno giornalista”, evidenziando che “il giornalista tv Andrea Giambruno aveva fatto commenti imbarazzanti registrati a sua insaputa a margine del programma che conduce sul canale privato Rete4″.

La notizia della separazione di Meloni sulle più importanti testate spagnole

In Spagna la notizia è riportata tanto da El Pais, quanto da El Mundo. “Giorgia Meloni annuncia la rottura con il padre di sua figlia, il presentatore Andrea Giambruno”, è il titolo di El Pais, che nell’occhiello sottolinea a sua volta che il compagno della premier “è stato registrato mentre faceva commenti sessisti a una collega di lavoro”. El Mundo, poi, fornisce anche un profilo di Giambruno, raccontando “Chi è il giornalista con cui (Meloni ndr.) non si è sposata”.

L’annuncio del premier ripreso anche in Germania

In Germania la Sueddeutsche Zeitung titola sul passaggio del post in cui Meloni ha rivelato che erano “Divisi da tempo”, corredando il pezzo con una foto della coppia, mentre la Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) ha illustrato l’articolo “Giorgia Meloni e il suo partner si sono separati” con una foto del premier da sola.