Meloni: “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui, difenderò quello che siamo stati”

Giorgia Meloni annuncia sui social la fine della sua relazione con Andrea Giambruno. Una decisione che segue le due puntate in cui Striscia la notizia aveva fatto vedere imbarazzanti fuori onda dello stesso Giambruno. L’ultimo dei quali, quello della serata di ieri, in cui si potevano ascoltare esplicite battute sessiste.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni – ha scritto Meloni – finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Un epilogo che lascia un po’ di tristezza in chi ancora crede che non sia necessario il gossip come arma politica e che toglie argomenti a un’opposizione incapace a tutto ma felice quando può sguazzare nella privacy del “nemico”. Allo stesso tempo le parole di Giorgia Meloni ispirano solo grande rispetto e la speranza che questo sgradevole capitolo possa chiudersi il prima possibile senza mettere in piazza affetti e sentimenti, salvaguardando una bambina piccola e soprattutto consentendo a una donna coraggiosa di svolgere con serenità il ruolo cui gli italiani l’hanno chiamata.