Joe Biden inciampa per due volte mentre sale le scale del palco di Philadelphia (video)

Altro piccolo incidente, molto amplificato dalla stampa americana, per il presidente statunitense Joe Biden, che è inciampato mentre saliva una rampa di scale per raggiungere il palco di un evento economico a Philadelphia. Fortunatamente Biden ha recuperato l’equilibrio evitando di cadere a terra prima di iniziare il suo discorso al Tioga Marine Terminal. Quattro mesi fa a Biden era accaduto un analogo incidente.

Joe Biden, poi, a sorpresa ieri si è presentato al gala della Niaf, la festa della più importante organizzazione degli italo-americani a Washington, dove era ospite la moglie Jill Biden. “Gli italoamericani hanno fatto molto per gli Stati Uniti”, ha riconosciuto il capo della Casa Bianca, che ha parlato per circa un minuto e ha ricordato di essere cresciuto a Claymont, nel Delaware, dove c’era una grande comunità di italiani. “Se il tuo nome non finiva per ‘o’ – ha scherzato, come già fatto in altre occasioni – avevi un problema”. E poi Biden, che al termine del suo breve intervento ha scambiato qualche battuta con l’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia, che ha abbracciato con calore, si è detto orgoglioso di essere stato il primo non italiano ad aver vinto il premio “Sons of Italy”.

Il video di Joe Biden che inciampa