Clamorosa gaffe di Biden. Ringrazia la deputata in sala, ma lei non può rispondere: è morta (video)

L’ultima clamorosa gaffe del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivata qualche giorno fa durante un intervento a una conferenza sull’obesità e l’insicurezza alimentare. Dal palco ha chiesto ripetutamente dove fosse Jackie Walorski, deputata repubblicana dell’Indiana. La donna, però, era morta lo scorso agosto in un incidente stradale. “Jackie, dove sei? Dov’è Jackie?”, aveva chiesto Biden cercandola con lo sguardo, nel gelo dei presenti. La cosa strana è che il presidente americano sarebbe dovuto essere al corrente della sua scomparsa, visto che la Casa Bianca aveva diramato una nota, nel giorno dell’incidente, in cui si leggeva che Biden era “scioccato e rattristato” per la morte improvvisa. Biden “pensava intensamente a lei” in quel momento, ha detto ai cronisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, cercando di giustificare il presidente, ma senza grandi risultati. Una gaffe, non la prima, forse non l’ultima.

Il video della gaffe di Biden