Insegue i ladri che rubano nel discount dove lavora: brutalmente aggredito, rischia il distacco della retina

Insegue i ladri che hanno appena messo a segno un furto nel supermercato dove lavora, e loro, per bloccarlo, lo colpiscono con un rabbioso pugno in volto. Un pugno, quello che due malviventi romani – già noti alle forze dell’ordine – hanno sferrato al 31enne dipendente dell’attività commerciale, talmente forte che ha fatto stramazzare al suolo la vittima che, nel cadere, ha sbattuto violentemente la testa. Il giovane, che i soccorritori hanno poi provveduto a trasportare al pronto soccorso del Policlinico Gemelli, è ricoverato in prognosi riservata con una sospetta frattura del naso e il distacco della retina. I suoi aggressori, invece, sono stati arrestati per rapina impropria in concorso.

Succede tutto nel punto vendita Todis in Via del Forte Braschi, nel quartiere Primavalle di Roma, intorno alle 11.30 di ieri (lunedì 16 ottobre ndr). Tutto nel giro di concitati momenti: il furto (quattro bottiglie di olio dal valore di 50 euro). La fuga. L’inseguimento del lavoratore del supermercato che, avendoli notati mentre fuggivano con il bottino appena razziato, ha braccato i ladri insieme a un collega. Entrambe i dipendenti sono stati minacciati di morte dai due malviventi intenzionati a farli desistere. Solo l’aggressione fisica con il violento pugno che ha fatto stramazzare al suolo il dipendente 31enne del supermercato ha messo fine alla corsa e all’inseguimento. I due, comunque, sono stati individuati e arrestati per rapina impropria in concorso.