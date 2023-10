Hamas-Israele, Di Maio inviato della Ue scatena l’ironia in rete: “E’ già in volo per risolvere la crisi”

“Non è per farvi venire l’ansia, che già la metà di quella che abbiamo basterebbe, ma volevo rammentarvi che mentre in Medio Oriente c’è l’inferno, l’inviato speciale Ue nel Golfo Persico è Di Maio”, è una delle battute più gettonate, in queste ore, su X e sui social. Un modo per sdrammatizzare in questi giorni di angoscia e massacri, con video virali che girano nelle case degli italiani. La satira, sul web, è però sempre in agguato, quando c’è di mezzo Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri e attuale inviato della Ue per il Gas nel Golfo Persico.

Israele in guerra, la rete si diverte con i meme sull’inviato Di Maio

I “meme” impazzano, su X e su Facebook, proprio nel giorno in cui lui rompe il silenzio e si lascia andare a una cauta dichiarazione sul conflitto tra Hamas e Israele: “La Ue è solidale con Israele, che ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale, di fronte a tali attacchi violenti e indiscriminati”, scrive Luigi Di Maio in un tweet. Un copia-copiarella che l’ex ministro ed ex 5 stelle ha fatto delle parole dell’Alto Rappresentante Josep Borrell. Ma la rete lo sa e lo prende di mira con foto e battute, come quella che lo ritrae sollevato dai camerieri di una pizzeria napoletana al termine della scorsa campagna elettorale, per lui fallimentare. “L”Europa pronta a fornire ad Israele i nuovi caccia Di-Maio”. Si sorride, amaro.

La Lega all’attacco dell’inviato Ue

Qualcuno, però, non scherza. E’ il leghista Paolo Borchia, europarlamentare, che si chiede: “I Paesi del Golfo Persico potrebbero avere ruolo importante per mantenere la stabilità nell’area, dove peraltro già avevamo assistito a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni Paesi a seguito degli Accordi di Abramo. Cosa sta facendo Luigi Di Maio? Quali iniziative diplomatiche sta portando avanti l’inviato speciale, a nome dell’Ue? In una situazione così delicata, è necessaria la massima chiarezza, nell’interesse della sicurezza dei cittadini europei”.