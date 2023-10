Giambruno si autosospende dalla conduzione di “Diario del Giorno” in attesa delle decisioni di Mediaset

Era nell’aria, poi la notizia ufficiale con una nota stringata. “È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno da ‘Diario del Giorno’ e l’Azienda sta valutando con attenzione i fatti”. Così Mediaset ha in un primo momento comunicato la sospensione del giornalista, ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni, dalla conduzione del programma di Retequattro in onda tutti i pomeriggi alle 15,30.

A fine giornata la vicenda ha assunto contorni diversi. Da Mediaset è emerso che Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di autosospendersi per una settimana dalla conduzione di ‘Diario del giorno’ su Retequattro. In attesa di verifiche da parte di Mediaset.

Luigi Galluzzo al posto del giornalista

Per questa settimana a condurre il format di attualità e politica sarà il giornalista Luigi Galluzzo. “Oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà”, ha detto ieri in apertura del “Diario del Giorno” , rispondendo alla domanda del direttore del Foglio Claudio Cerasa, ospite della trasmissione.

Ricci: un giorno Meloni mi ringrazierà

“Un giorno Giorgia Meloni scoprirà che le ho fatto un piacere”, ha commentato all’Ansa il padre di Striscia a proposito del tweet della premier che questa mattina ha annunciato la fine della sua relazione con il giornalista. Aggiungendo di voler difendere “quello che siamo stati, la nostra amicizia e una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio”.