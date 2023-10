Gasparri si scaglia contro “Report”: «Indegno, vogliamo sapere chi ha pagato i figuranti»

Durissimo intervento in Vigilanza Rai di Maurizio Gasparri su “Report”. La Commissione era convocata per l’audizione del direttore della TGR Casarin. «Prima di dedicarci a questioni minori», ha premesso il senatore azzurro, «dobbiamo convocare i vertici di Viale Mazzini, i responsabili degli approfondimenti e i responsabili di Report».

Gasparri contro Report: inaccettabile puntata

«È incredibile la puntata che è andata in onda domenica sera, con un uso contro ogni regola del mezzo televisivo ai danni di un movimento politico come Forza Italia. Abbiamo assistito a figuranti spacciati per parlamentari di Forza Italia, che facevano affermazioni diffamatorie. Abbiamo assistito a improbabili racconti su un inesistente testamento di Berlusconi in Colombia. Anche qui, con personaggi indagati esibiti come se fossero dei racconti degni di essere presi in considerazione. E tante altre affermazioni inaccettabili».

«Quei figuranti che interpretavano una parte…»

«La condotta del programma è stata, ancora una volta, offensiva nei confronti della verità e irresponsabile. In più a urne aperte in varie parti d’Italia», ha aggiunto Gasparri su Report. «Ho denunciato con durezza nel mio intervento sull’ordine dei lavori questa condotta, chiedendo quindi le rapide audizioni richieste attraverso l’ufficio di Presidenza. Non si possono fare convocazioni a caso su richiesta di un singolo movimento. Ma va stabilito un corretto calendario dei lavori», ha specificato Gasparri, aggiungendo che la vicenda Report «è indegna e vogliamo sapere chi e come ha pagato dei figuranti che hanno interpretato il ruolo di parlamentari fantomatici e molte altre cose anche sulla vicenda della Colombia. Chi ha pagato e quanto è costato alla Rai tutto questo? Non ci fermeremo».