Formigli aggredisce Piantedosi: “Non sopportate le Ong, lo dica”. Il ministro lo mette in riga (video)

Riprova, Formigli, sarai più fortunato. Il tentativo di mettere con le spalle al muro il ministro dell’Interno Piantedosi non va a buon fine, tutt’altro. Scontro a PiazzaPulita sui migranti e soprattutto sul ruolo delle Ong. Formigli mette il turbo contro il governo, subito provoca ma gli va male. Sconcertante e aggressivo avvio: “Voi non sopportate le Ong, voi non sopportate le Ong, diciamo chiaramente: questo governo di cui lei è ministro non le sopporta“. E giù una serie di improperi contro la politica migratoria. Piantedosi è uno che non si scompone e pazientemente fa sproloquiare il conduttore e ribatte punto per punto. E mostra alcuni dati sui flussi dei migranti e sull’operato delle Ong.

Ong, Piantedosi annulla i “bollenti spiriti” di Formigli

“Innanzitutto non odiamo le Ong, non è vero che non le sopportiamo. Ma se guardiamo i dati di cui lei parla, bisogna sottolineare che la riduzione degli arrivi con le navi delle Ong è dovuta al fatto che questo governo ha cercato di regolamentare questo fenomeno. Altrimenti le cose sarebbero andate in modo diverso”. E gli arrivi sarebbero lievitati ulteriormente. Per Formigli non tira aria buona. Insiste dicendo che le Ong contribuivano a salvare vite. Ma prontamente ribatte il ministro che “le vite le sta salvano la giardia Costiera”. Non va giù al conduttore e a tutta la sinistra la “vittoria” del governo Meloni sull’accordo europea e lo stralcio delle disposizioni riguardanti le Ong. Il livore è evidente. Ma Formigli nulla può opporre. Nel corso dell’intervista Piantedosi tocca poi il punto dolente di questi giorni: il caso della giudice Iolanda Apostolico che con una ordinanza discutibile ( se ne occuperà la Cassazione) ha di fatto cancellato il decreto Cutro; liberando 3 migranti in attesa di espulsione.

Piantedosi a Formigli: “La Apostolico qualche comportamento diverso doveva tenerlo”

Il caso del video che inchioda la giudice alla manifestazione dell’ultrasinistra del 2018 contro Salvini tiene banco e divide anche la magistratura. Dice il ministro a Formigli: “La giudice Iolanda Apostolico forse qualche comportamento un po’ diverso doveva averlo. I provvedimenti giudiziari vanno valutati come tali nelle sedi competenti”, ha osservato il titolare del Viminale “Tuttavia avendo fatto il funzionario delle Stato e venendo da una funzione che quando ho ricoperto ha richiesto una postura imparziale e che apparisse anche imparziale, se qualcuno si lamenta adesso di essere accusato di non essere imparziale forse qualche comportamento un pò diverso doveva averlo”. Quanto al provvedimento del Tribunale, sarà impugnato in Cassazione. Il ministro ritiene vi siano buone possbilità per ribaltare l’ordinanza della Apostolico.