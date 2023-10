Festa dei nonni, Giorgia Meloni ricorda la sua Maria: “Non smetterò mai di ringraziarti”

«Oggi celebriamo la Festa dei nonni, un’occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e societa’. I nonni sono tesori viventi, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci hanno preceduto. Sono modelli di saggezza e affetto, una fonte di ispirazione per le generazioni future»: così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Facebook.

«In questo giorno speciale – si legge ancora – rendiamo omaggio a tutti i nonni, passati e presenti, con gratitudine e affetto. E voglio dire alla mia nonna, Maria, che mi manca. Mi mancano i suoi detti, la sua saggezza, le sue dita deformate dal lavoro, la sua ironia allegra e amara allo stesso tempo, quegli occhi ancora da bambina segnati dal tempo. Mi manca tutto nonna, ti voglio tanto bene e non smetterò mai di ringraziarti».

Festa dei nonni: gli auguri di La Russa e Fontana

Le cariche istituzionali intervengono con messaggi speciali dedicati alla ricorrezna. «Auguri a tutti i nonni, patrimonio di vita!», scrive su X il presidente del Senato Ignazio La Russa. Mentre su Facebook il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana scrive: «I nonni hanno sempre un posto speciale nel nostro cuore. Oggi è la loro festa assieme a quella dei Santi Angeli Custodi».

I nonni hanno un posto speciale non solo nel cuore degli italiani ma anche in quello dell’economia reale. In più di una famiglia italiana su tre (34%) sono infatti i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall’inflazione che colpisce il carrello della spesa, direttamente con un aiuto economico, badando ai figli al posto delle babysitter o del doposcuola o dando una mano all’attività lavorativa. È quanto emerge da una rilevazione online divulgata per la Festa dei nonni in occasione dell’Assemblea dei Senior della Coldiretti.

Lo studio della Coldiretti: gli anziani salvano il bilancio delle famiglie

«In Italia la Festa – sottolinea la Coldiretti – riguarda complessivamente circa 12 milioni di persone ed è stata istituita grazie alla legge voluta dal senatore di Alleanza nazionale Franco Pontone nel 2005 e rappresenta oggi un riconoscimento del ruolo degli anziani nel sostenere le famiglie, anche in considerazione delle difficoltà.Tra gli italiani che beneficiano della presenza di un pensionato in casa, oltre la metà (57%) – rileva Coldiretti – guarda a loro come un valido aiuto per accudire i propri figli, magari per portarli a scuola e seguirli anche una vola tornati a casa, mentre un 35% dichiara che i nonni sono un fattore determinante per contribuire proprio al reddito familiare. Ma esiste anche una ridotta percentuale dell’8% – aggiunge Coldiretti – che trova dai nonni un aiuto a livello lavorativo, soprattutto per chi ha un’attività, dall’agricoltura all’artigianato, fino al commercio, e può così beneficiare dell’esperienza accumulata da chi è ora in pensione».