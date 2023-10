FdI, la due giorni “Il giusto sentiero”: ministri ed eletti incontrano i cittadini a Nemi

Sabato 14 e domenica 15 ottobre si terrà a Nemi la convention “Il giusto sentiero”, organizzata dalla Federazione Provinciale di Roma di FdI. La città in Provincia di Roma sarà la sede per un confronto “sull’Italia, sulla Regione e sui Comuni” e “un’importante occasione di dialogo con le istituzioni”, con “tantissimi ospiti dopo un anno di intenso lavoro. Un’occasione unica per dialogare e confrontarsi su temi importanti che riguardano la nostra comunità”, ha spiegato il deputato di FdI, Luciano Ciocchetti, organizzatore dell’evento.

Il programma della due giorni di FdI a Nemi “Il giusto sentiero”

Si parte sabato alle 15 con i saluti istituzionali di Marco Silvestroni, senatore e coordinatore provinciale di FdI, e di Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. Interverranno, tra gli altri, Edmondo Cirielli (viceministro degli Esteri), Paolo Trancassini (deputato e coordinatore regionale di FdI), Nicola Procaccini (eurodeputato e copresidente di Ecr) e lo stesso Ciocchetti. Nella stessa giornata si svolgeranno i dibattiti: “Verso la riforma degli enti locali: Comuni e Province”; “Direzione futuro: i primi risultati del governo Rocca”.

Ministri ed eletti a confronto con i cittadini su risultati e sfide per l’Italia

Il programma di domenica prevede alle 10 una discussione su “Sanità e inclusione sociale” dove prenderà la parola, tra gli altri, il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci. Dopo il dibattito dal titolo “Obiettivo Roma: criticità, mancanze e proposte”, alle 11.40 inizierà la sessione intitolata “Il giusto sentiero, riflessioni su un anno di risultati e nuove sfide“: a intervenire saranno Raffaele Fitto (ministro per gli Affari europei e il Pnrr), Gennaro Sangiuliano (ministro della Cultura), Alessandra Locatelli (ministro della Disabilità), Fabio Rampelli (vicepresidente della Camera e deputato FdI), Paolo Barelli (capogruppo di Forza Italia alla Camera), Tommaso Foti (capogruppo di FdI alla Camera). La conclusioni saranno affidate a Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare.