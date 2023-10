Eni, un libro sulla lezione di Enrico Mattei a 70 anni dalla fondazione: a Roma il convegno di Polikòs

Nel settantesimo della fondazione dell’Eni (Ente nazionale idrocarburi) la visione di Enrico Mattei resta una pietra miliare nel rilancio nazionale del dopoguerra. Sabato 28 ottobre, l’associazione culturale Polikós ha organizzato a Roma, presso la Sala Margana, in piazza Margana 41,) la presentazione del libro “La via italiana alle relazioni internazionali: La lezione di Enrico Mattei” edito da Meltemi (Milano 2023).

Eni: Polikòs presenta un libro su Enrico Mattei

L’evento vuole essere un contributo al patriota marchigiano in occasione del 70esimo anniversario della fondazione dell’Eni, nel 1953. Sarà inoltre un’occasione per approfondire il Piano Mattei per l’Africa che è in fase di elaborazione da parte del governo Meloni. Al convegno parteciperanno il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami e il discendente del fondatore dell’Eni, Aroldo Curzi Mattei. A moderare l’incontro il presidente di Polikós, Marco Valerio Solia.

Solia: un visionario ancora attualissimo

La prefazione del testo, curato da Luca Pinasco, è dello storico ed economista Giulio Sapelli, mentre la postfazione è della professoressa Antonella Stirati, docente dell’Università Roma Tre. “A 70 anni dalla fondazione dell’Eni – commenta il presidente di Polikós, Marco Valerio Solia – la figura di Enrico Mattei si conferma quella di un visionario. Capace di restituire preziosi margini di manovra al nostro Paese, sia in politica estera che in quella economica”.

Superare gli steccati ideologici nell’interesse nazionale

“Dopo il trauma della sconfitta bellica, con tanto di dissoluzione dello Stato e subalternità internazionale, Mattei – continua Solia – ha contribuito significativamente al nostro rilancio, lasciando un’eredità ancora attualissima. In questo frangente storico, in cui riemerge drammaticamente il conflitto tra blocchi, la visione pragmatica e passionale insieme di Mattei deve fungere da stimolo. Per superare steccati ideologici e comodi manicheismi, tutelando sempre gli interessi nazionali e i diritti dei popoli”.