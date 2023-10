Egiziano aggredisce un papà al parco col figlio: la rapina va a vuoto e lo straniero l’accoltella alla gamba

Si è avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi, al diniego della vittima, ha tentato di rapinarlo del telefono. L’uomo, che era con il figlio piccolo che giocava nel parco, ha opposto resistenza, si è difeso e a quel punto l’aggressore – un 24enne egiziano – ha estratto un coltello a serramanico e ha cominciato a provare a colpirlo alla cieca, fino a che non è riuscito a affondare la lama nella coscia del malcapitato. Succede tutto mercoledì sera nei giardini pubblici vicini a via delle Medaglie d’Oro, nella zona di Rifredi a Firenze. Tutto sotto gli occhi del figlioletto dell’uomo aggredito. E tutto in pochi, concitati istanti, che potevano degenerare e chiudere la vicenda di ordinaria follia criminale anche peggio.

Egiziano 24enne aggredisce e accoltella un giovane papà al parco col figlio

Invece la vittima del tentativo di rapina e del ferimento è riuscito a difendersi fortunatamente, e ad evitare un epilogo tragico. Per il malvivente, invece, si sono aperte le porte del carcere. Dopo l’aggressione e la tentata rapina, il 24enne egiziano non solo è rimasto nel parco al al termine del violento episodio, ma ha anche lasciato lì il coltello usato per minacciare e offendere la vittima. Così, quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno intercettato l’autore dell’aggressione e l’arma che aveva appena utilizzato per portare a termine il piano criminale. Pertanto, dopo averlo arrestato, i militari lo hanno condotto nel carcere di Sollicciano, mentre il papà ferito, trasportato presso il vicino ospedale di Careggi, al termine delle cure, è stato dimesso.

Lo straniero, prima tenta di rapinare la vittima, poi non riuscendoci lo accoltella a una gamba

A indagini avviate e rilievi e riscontri effettuati, dunque, è emerso che secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 24enne egiziano si era avvicinato al giovane uomo che nel frattempo era intento a sorvegliare il figlio che giocava ai giardini, con il pretesto di chiedergli delle sigarette. Ricevuta risposta negativa, il 24enne ha intimato al malcapitato di consegnargli il cellulare. Alla nuova risposta negativa della vittima, lo straniero ha tentato di strapparglielo dalle mani e, non riuscendovi, ha aggredito la vittima. Ne è nata così una colluttazione, nell’ambito della quale lo straniero ha estratto un coltello a serramanico tentando di colpire ripetutamente il giovane papà, infine ferito ad una coscia. Ora l’egiziano 24enne dovrà rispondere di quanto fatto all’autorità giudiziaria.