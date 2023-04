Roma, Stazione Tiburtina: egiziano dà un pugno in faccia a un 55enne per rubargli lo zaino

I carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato una 22enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina. I militari sono intervenuti in piazzale della Stazione Tiburtina su segnalazione di un 55enne italiano che riferiva di essere stato avvicinato da un giovane, a lui sconosciuto, che dopo averlo colpito con un pugno al volto, si è impossessato del suo zaino e si è dato alla fuga. I carabinieri, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno ritracciato e bloccato il 22enne ancora in possesso dello zaino derubato. La refurtiva è stata riconsegnata al 55enne che, nel frattempo, è stato da personale del 118 al Policlinico “Umberto I” per le cure del caso. L’arresto è stato convalidato ed il gip ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere. (ITALPRESS)