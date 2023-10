Egitto, incendio in una stazione della polizia a Ismalia: decine di feriti. Si indaga su un possibile attentato (video)

Sono una quarantina le persone rimaste ferite nell’incendio alla stazione di polizia di Ismalia, nel nord est dell’Egitto. Il bilancio fornito dai media arabi è stato rivisto dal portavoce del ministero della Sanità egiziano Hossam Abdel Ghaffar che ha parlato di 38 feriti e di 50 ambulanze inviate sul luogo dell’incendio. Dodici delle persone ferite sono state curate sul posto, mentre altre 26 sono state trasferite in ospedale, come riporta Arab News.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Fonti di Al Arabiya e Al Hadath hanno riferito che è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutti gli ospedali della città del Canale di Suez per poter accogliere i pazienti feriti.

Il ministro degli Interni egiziano, il generale Mahmoud Tawfiq, ha spiegato che sta seguendo gli sforzi delle operazioni antincendio e sta verificando lo stato di chi si trovava nella struttura al momento dell’incendio. Al Arabiya ha spiegato che è stata avviata un’indagine per individuare la causa dell’incendio e come si sia diffuso così rapida. Non si esclude l’ipotesi dell’attentato.

Egitto, il video dell’incendio nella stazione di polizia