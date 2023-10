Corteo in India per Gaza: i manifestanti confondono le bandiere e sfilano con quelle italiane (video)

Clamoroso errore in India che ha coinvolto indirettamente anche il nostro Paese: si è tenuta una manifestazione a sostegno del popolo palestinese a Gaza nel quale i partecipanti hanno sventolato in gran numero la bandiera italiana, confondendola con quella della Palestina.

🔴 INFO – #Inde : Une erreur lors d’une grande manifestation pro-Hamas au #Kerala, en Inde, a vu des centaines de personnes brandir le drapeau italien (🇮🇹) au lieu du drapeau palestinien (🇵🇸). 🤔 #IsraelAttack #GazaHospitalBombing #SuperMarioBrosWonder #GazaHospital… pic.twitter.com/KiXkEPE31n — FranceNews24 (@FranceNews24) October 21, 2023

La gaffe in India: bandiera italiana o quella del partito del Kerala?

Il video, circolante sulla piattaforma social X (ex Twitter), mostra i manifestanti avanzare con uno striscione “Noi indiani con la resistenza di Gaza”. La scritta e’ firmata dal Partito del Welfare dello Stato indiano del Kerala. Come riportano alcuni follower indiani, la bandiera del Partito del Welfare del Kerala, nato nel 2011, ha una bandiera sostanzialmente identica a quella italiana: l’unica differenza è nelle due spighe dorate al centro della bandiera. Spighe che, però, dalle immagini diffuse sui social non appaiono.

Sono state numerose le manifestazioni, in tutto il mondo oltre che in India, che si sono svolte in queste ore a sostegno del popolo palestinese. Quella con maggiore affluenza si è tenuta nel Regno Unito. Sono state infatti oltre 100mila, secondo le stime della polizia londinese, le persone che hanno partecipando alla manifestazione a Londra per chiedere lo stop immediato ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Sventolando bandiere palestinesi e cartelli con la scritta “Palestina libera”, i manifestanti hanno scandito lo slogan “dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”, in sfida alla ministra dell’Interno, Suella Braverman, che ha definito questo slogan “antisemita”. La marcia è iniziata a Marble Arch prima di dirigersi a Whitehall e terminare in Parliament Square.