Doppio bilaterale di Meloni con Al Sisi e Abu Mazen: lavoriamo alla soluzione dei due Stati

Doppio bilaterale del premier Giorgia Meloni a margine del vertice per la pace del Cairo, con il presidente d’Egitto, Abdelfattah al Sisi e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmud Abbas. Il colloquio con al Sisi – rende noto Palazzo Chigi – “si è incentrato sul grave conflitto in corso in Medio Oriente e sulla necessità di sostenere un’urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenere la sua ulteriore espansione”.

Bilaterale Meloni-Al Sisi: fermare il conflitto

Proprio in questa direzione Meloni ha sottolineato l’importanza strategica del vertice organizzato dall’Egitto. Al quale partecipano oltre trenta leader tra i principali capi di Stato e di governo europei e dell’area mediorientale. L’incontro a due è stato anche un’occasione per approfondire le urgenti necessità umanitarie nella martoriata striscia di Gaza. “Italia ed Egitto continueranno a lavorare nelle prossime settimane in uno spirito di rafforzata collaborazione”, si legge nella nota diffusa dalla presidenza del Consiglio.

La premier vede Abu Mazen: aiutare Gaza

Sempre a margine del summit per la Pace, il premier Meloni ha avuto un “lungo e cordiale” incontro a due con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen. Durante il delicato colloquio, è stato confermato il sostegno dell’Italia alla legittima Autorità rappresentativa del popolo palestinese, il quale certamente non si identifica con Hamas. Ribadito inoltre il sostegno alla prospettiva di “due popoli, due Stati” come unico viatico per “sicurezza e pace”. Prospettiva rilanciata dallo stesso Abu Mazen. Meloni ha annunciato il “rifiuto categorico” allo sfollamento dei palestinesi da Gaza e ha sottolineato che “pace e sicurezza si otterranno attraverso l’attuazione della soluzione dei due Stati”.

L’unica soluzione è due popoli, due Stati

Durante l’incontro si è discusso degli ultimi sviluppi della situazione palestinese. Pace e sicurezza, ha sottolineato Abu Mazen, “si ottengono attraverso l’attuazione della soluzione dei due Stati basata su risoluzioni di legittimità internazionale, che comprende l’intero territorio dello Stato di Palestina in Cisgiordania, comprese Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza, e il riconoscimento della lo Stato di Palestina”. Il leader dell’Anp ha ringraziato Meloni “per il continuo sostegno dell’Italia alla soluzione politica basata sulla soluzione dei due Stati”.