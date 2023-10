Consigliere comunale bengalese di Monfalcone inneggia ad Hamas su Fb. FdI: si dimetta

Diventa un caso nazionale quanto è accaduto a Monfalcone, dove il consigliere comunale di origine bengalese Jahangir Sarkar ha tirato fuori tutto il suo odio contro Israele. Sarkar ha infatti condiviso sulla sua pagina Facebook un video sul conflitto israelo-palestinese. Nel post originale il commento parla di “vittoria per il mondo musulmano” da parte di “Hamas e altre organizzazioni”. Nel video alcuni giovani israeliani vengono ritratti a terra dopo essere stati attaccati da organizzazioni tra cui Hamas.

Un messaggio inaccettabile che ha scatenato la reazione immediata di Fratelli d’Italia, che ha chiesto “con forza” le dimissioni del consigliere del comune goriziano. «Il consigliere bengalese Sarkar – dichiara Denis Sartor, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Monfalcone, a nome del gruppo consiliare – anche se oggi trova spazio nel Gruppo misto, è stato eletto con i voti di coalizione del centrodestra che si smarca dalla sua posizione. Alla luce della tragedia che sta accadendo in Israele, troviamo grave la sua presa di posizione ben chiara, con la condivisione di quel post. Deve sapere che nel nostro Paese non c’è posto per il fondamentalismo islamico: chiediamo dunque con forza le sue dimissioni».

Il consigliere bengalese inneggia ad Hamas: anche il sindaco di Monfalcone chiede le dimissioni

«Chiederò presto appuntamento con i vertici di Fincantieri», ha aggiunto il senatore Francesca Tubetti, coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia. «È importante che quello che è oggi il colosso della cantieristica navale italiana monitori le ditte del subappalto che usano manovalanza bengalese di religione islamica». Richieste di dimissioni sono arrivate anche dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che ha parlato di «un atto di gravità inaudita».

Da parte sua, il consigliere Sarkar non solo non retrocede, ma non cancella il video dal suo profilo. Anzi, rilancia postando una foto che ritrarrebbe bambini palestinesi mentre affrontano soldati israeliani nella prima intifada. Riallacciandosi al discorso del sindaco, Sarkar replica: “Diritti umani? Basta questa immagine per capire per quali diritti umani stiamo e abbiamo lottato per decenni”.