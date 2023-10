Centinaia di morti e feriti in Israele e a Gaza. Hamas tiene in ostaggio 50 israeliani

Sarebbero almeno 200 i morti e 1.100 i feriti registrati allo stato attuale in Israele dall’inizio dell’attacco su larga scala di Hamas. Il numero delle vittime è stato riferito Jerusalem Post, che ha ripreso il canale israeliano N12, quello dei feriti è invece stato fornito dal servizio di soccorso nazionale israeliano. Per parte palestinese, fonti mediche della Striscia di Gaza, citate da al Jazeera, hanno parlato di 198 morti e 1.610 feriti nei raid dell’operazione “Spade di ferro”, condotta da Israele nell’area in risposta all’attacco di Hamas. Anche in questo caso si tratta di dati fermi al primo pomeriggio, dopo che erano saliti di ora in ora nel corso della mattinata. C’è poi la situazione degli ostaggi: si tratterebbe di 50 i cittadini israeliani nelle mani di Hamas, che li ha rivendicati come “prigionieri di guerra”.

Hamas: “Gli israeliani non sono ostaggi, sono prigionieri di guerra”

“Vogliamo che la comunità internazionale fermi le atrocità a Gaza, contro il popolo palestinese, i nostri luoghi sacri come Al-Aqsa. Tutte queste sono le ragioni dietro all’inizio di questa battaglia”, ha detto il portavoce di Hamas, Khaled Qadomi, ad al-Jazeera. “Non sono ostaggi, sono prigionieri di guerra”, ha risposto alla domanda se Hamas avesse preso in ostaggio soldati e civili israeliani, parlando di “guerra contro gli invasori”. Il numero due di Hamas, Saleh al-Arouri, ha poi aggiunto che nel “gran numero di prigionieri israeliani” ci sono “anche alti ufficiali”.

Gli ostaggi portati a Gaza. Hamas li vuole scambiare con i detenuti palestinesi in Israele

Della sorte degli ostaggi si sa allo stato attuale molto poco, ma un portavoce delle forze di difesa israeliane, citato dal Guardian, avrebbe confermato che sono stati portati a Gaza. Si tratta di una circostanza che complica notevolmente la situazione e le operazioni per riportarli sani e salvi a casa, un obbligo morale, ma anche una necessità politica per Tel Aviv. Hamas vuole, tra l’altro, utilizzare gli ostaggi come merce di scambio per “tutti i prigionieri palestinesi” detenuti in Israele. “Siamo riusciti a uccidere e catturare molti soldati israeliani. I combattimenti sono ancora in corso. E ai nostri prigionieri – ha affermato ancora al-Arouri – dico che la vostra libertà incombe. Ciò che abbiamo in mano vi libererà. Più a lungo continuano i combattimenti, maggiore sarà il numero dei prigionieri”.

Borrell: “Le notizie sui civili presi in ostaggio sono spaventose. Vallo rilasciati subito”

“Sono spaventose le notizie di civili presi in ostaggio nelle loro case o a Gaza. È contro il diritto internazionale. Gli ostaggi vanno rilasciati immediatamente”, ha scritto su X l’Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, dopo aver condannato “gli attacchi indiscriminati di Hamas” che “stanno provocando una forte sofferenza al popolo israeliano, aumentando le tensioni e minando gli interessi palestinesi”. “La mia solidarietà totale a Israele. È più che mai necessario – ha aggiunto – lavorare per una pace sostenibile attraverso sforzi rinvigoriti nel Processo di pace in Medio Oriente”.