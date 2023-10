Donne israeliane come prede di guerra di Hamas al grido di “Allah Akbar”: i video della atrocità

Donne israeliane come prede di guerra, in video raccapriccianti, che stanno circolando in queste ore sui Social, pubblicati da Hamas.

La guerra a Israele avviene anche sui Social, come conferma la scelta del movimento palestinese Hamas di pubblicare filmati che mostrano alcuni suoi membri mentre catturano un certo numero di militari israeliani durante un attacco ad una base militare al confine con la Striscia di Gaza questa mattina. Al momento le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno confermato il presunto rapimento dei militari. In precedenza, Hamas ha riferito di aver rapito 35 israeliani residenti a ridosso della Striscia di Gaza. Il bilancio dell’escalation di violenza è di 545 feriti e 22 morti, secondo le autorità sanitarie israeliane.

Nel video si vede una ragazza insaguinata che viene presa per i capelli e caricata su una camionetta dai terroristi di Hamas. Al grido di Allah Akbahr la ragazza viene fatta spostare sul sedile posteriore da un energumeno armato di mitragliatore.

In un altro video, ancora più impressionante, si vede il corpo di una ragazza denudata e inanimata su una camionetta con gli esponenti di Hamas seduti sopra di lei.

JUST IN – Palestinian resistance fighter poses with an elderly Israeli woman hostage pic.twitter.com/vqUhkoSlax — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 7, 2023

In un altro video, un terrorista di Hamas incappucciato posa con una anziana israeliana sulla sedia a rotelle, costretta in maneira grottesca a imbracciare a fare il segno della vittoria e tenere in braccio il mitragliatore.

Hamas non ha risparmiato neanche le ambulanze. In un altro video mostra il lancio di una bomba da un drone su un’ambulanza militare vicino al confine di Gaza. Nell’impatto, sono rimasti feriti membri delle truppe israeliane, come riporta Times of Israel.

Il premier israeliano annuncia la risposta: “Hamas pagherà un prezzo mai visto”

Un altro video mostra almeno tre uomini in abiti civili, chiaramente spaventati, trattenuti da un gruppo di uomini armati con i volti sfocati, affermando che si tratta di “nemici” catturati durante l’offensiva contro Israele lanciata in mattinata. “Immagini di (membri delle) Brigate al-Qassam che catturano diversi soldati nemici durante la battaglia (operazione) ‘Inondazione di Al-Aqsa'”, recita una frase su sfondo nero all’inizio del video, senza audio. I cartelli in ebraico sullo sfondo lasciano immaginare che il video sia stato girato sul lato israeliano del valico di Erez tra Israele e la Striscia di Gaza.

“Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un’operazione, è proprio una guerra”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo di aver dato l’ordine all’esercito di richiamare i riservisti. “Risponderemo alla guerra con irruenza e un’ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora. Il nemico – ha sottolineato – pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo”.