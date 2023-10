Calcio scommesse: è Nicola Zalewski della Roma il quarto nome rivelato da Fabrizio Corona

Nicola Zalewski, l’esterno polacco della Roma, è il quarto nome di giocatori di Serie A coinvolti nello scandalo scommesse. A fare il suo nome, come promesso, l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona attraverso il suo sito Dillingernews: dopo Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, il giallorosso è tra calciatori tirati in ballo nel caso delle presunte scommesse illegali dall’ex paparazzo sul suo account Instagram. Il giocatore è nato a Tivoli il 23 gennaio 2002 da genitori di origini polacche (tanto che lui stesso ha scelto di giocare per la nazionale biancorossa). È alla AS Roma da quando aveva 9 anni, esordendo in prima squadra il 6 maggio 2021 dopo la trafila nelle giovanili. Intanto, i legali di Nicola Zalewski avrebbero pronta una querela nei confronti di Fabrizio Corona, dopo l’annuncio del suo coinvolgimento nello scandalo, riporta il sito Giallorossi.net

Calcio scommesse, il quarto nome fatto da Corona è Nicola Zalewski della Roma

Giovedì l’inchiesta sul calcio scommesse aveva terremotato il mondo sportivo: rappresentanti delle forze dell’ordine hanno fatto irruzione al raduno della Nazionale a Coverciano dove sono in ritiro gli Azzurri di mister Spalletti. Tonali e Zaniolo, tirati in ballo da Fabrizio Corona hanno lasciato il raduno per rispondere agli inquirenti. La Fgci ha poi fatto sapere che ai due giocatori sono stati notificati atti di indagine sulle scommesse su piattaforme online. C’è da capire se Fagioli come anche Tonali , Zaniolo e Nicola Zalewski abbiano piazzato scommesse online presso bookmakers non provvisti di regolare concessione statale. In questo caso, se la caverebbero con il pagamento di una somma in denaro. Ma dal punto di vista sportivo il rischio è di gran lungta superiore. E può portare fino ad una squalifica “non inferiore a tre anni”, se abbiano piazzato giocate su partite di calcio, come asserito da Fabrizio Corona.

Cosa rischiano i calciatori qualora risultassero vere le accuse

Nel caso di scommesse accertate “che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa”, anche su siti autorizzati, sarebbe difficile per loro evitare una sanzione. Che potrebbe prevedere una squalifica, valida non solo nel calcio italiano, ma nel mondo, in base ai regolamenti di Uefa e Fifa. Questo anche se nella Federcalcio inglese (Fa), militando attualmente Zaniolo e Tonali in Premier League, le sanzioni previste sono minori rispetti all’Italia. Il caso era partito da Torino con il coinvolgimento di Nicolò Fagioli. Funestato il ritiro azzurro a poche ore dalla sfida dell’Italia a Bari contro Malta. Intanto ai i giocatori le forze dell’ordine hanno sequestrato tablet e telefoni rendendo perciò più complessa la comunicazione degli azzurri con i loro cari e i loro agenti, che hanno incontrato poi nella notte.

Corona farà altri nomi uno alla volta

Sul sito Dillingernews è pubblicato un video in cui Corona parla con un ‘informatore’: “Ho un nome di un giocatore della Roma (…) che gioca ora (…) italo-polacco”, dice a Corona il suo interlocutore in una telefonata ripresa in un video caricato sempre sul sito con dei suoi che sovrastano la voce quando fa dei nomi. Nel video, infatti, non si sente il nome del terzino romanista (pubblicato invece nell’articolo). Parlando poi del giocatore della Juventus Nicoloò Fagioli, la fonte aggiunge: “so anche Fagioli a chi deve parecchi soldi”. “Alla malavita serba?”, chiede Corona. “No, no, guarda ti assicuro che qui a Roma non solo i malavitosi hanno il banco: perché io ho saputo tramite delle amicizie con certezza che un cantante o un dj ha un banco molto importante a Roma”. “Famosi”, chiede l’ex fotografo dei vip. E la ‘talpa’ risponde: “sì, sì”. Ma altri nomi sono coperti da suoni, riporta l’Adnkronos . “Questo banco di scommesse so che faceva giocare alcuni giocatori tra cui … (partono altri suoni a coprire i nomi, ndr) Fagioli so che gli deve 70mila euro”. Poi nel testo del sito dillingernews si legge che “Fabrizio Corona ha scelto di darvi i nomi uno alla volta”. In una storia su Instagram dice di avere “50 nomi” e che “a Fagioli, Zaniolo e Tonali, quindi, si aggiungerebbe – e il condizionale è d’obbligo fino a che la magistratura non accerterà eventuali responsabilità di un calciatore che, fino ad ora non è neppure indagato – Nicola Zelewski”.