Biden parla alla nazione: “Non possiamo far vincere terroristi come Hamas e tiranni come Putin”

La situazione in Israele, insieme alla guerra in Ucraina, è stata al centro del discorso che Joe Biden ha tenuto alla nazione, ieri sera alle 20 ora americana, le 2 ora italiana. L’intervento, durato circa 15 minuti, è arrivato alla vigilia di una richiesta di 100 milioni di dollari al Congresso per il sostegno di Kiev e Tel Aviv, ma anche di Taiwan. “Non possiamo e non permetteremo che vincano terroristi come Hamas e tiranni come Putin. Mi rifiuto di lasciare che ciò accada”, ha detto il presidente Usa, che aveva preannunciato il discorso con un tweet nel quale anticipava: “Gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. La necessità di assistenza umanitaria a Gaza. La brutale guerra in corso della Russia contro l’Ucraina. Siamo a un punto di flessione globale che va ben oltre i partiti o la politica”.

Biden alla nazione: “Non possiamo far vincere terroristi come Hamas e tiranni come Putin”

”Hamas e Putin rappresentano minacce diverse. Ma hanno questo in comune: entrambi vogliono annientare completamente una democrazia vicina”, ha detto Biden nel suo discorso alla nazione dallo studio Ovale, annunciando che chiederà altri 70 miliardi di dollari al Congresso per aiutare l’Ucraina e 14 per Israele perché fa parte dell”’interesse nazionale” degli Usa che sono “la nazione indispensabile”. “Cosa succederebbe – ha chiesto – se andassimo via?”.

La richiesta di 100 milioni di dollari al Congresso: “Un investimento vitale per la sicurezza Usa”

Complessivamente, per costruire quello che Biden ha definito ”l’arsenale della democrazia”, il presidente Usa ha detto che la richiesta urgente di finanziamento al Congresso dovrebbe ammontare a circa 100 miliardi di dollari nel prossimo anno e includere fondi, oltre che per Ucraina e Israele, anche per Taiwan, aiuti umanitari e gestione delle frontiere. “È un investimento intelligente che pagherà dividendi per la sicurezza americana per generazioni”, ha proseguito Biden, avvertendo sul rischio che il conflitto può allargarsi ad altre parti del mondo” e sottolineando che l’impegno richiesto è “vitale per la sicurezza nazionale americana”.

La soluzione dei due Stati e il “diritto dei palestinesi alla dignità e all’autodeterminazione”

”Per quanto sia difficile, non possiamo rinunciare alla pace, non possiamo rinunciare alla soluzione dei due Stati”, ha aggiunto Biden riferendosi al conflitto israelo-palestinese. ”Gli Stati Uniti restano impegnati a garantire il diritto dei palestinesi alla dignità e all’autodeterminazione. Gli atti di Hamas non tolgono questo”, ha sottolineato Biden, tornando sulla necessità di garantire assistenza umanitaria ai civili palestinesi. ”Ecco perché – ha spiegato – invierò al Congresso una richiesta urgente di bilancio per finanziare le esigenze di sicurezza nazionale dell’America per sostenere i nostri partner critici, tra cui Israele e Ucraina”.