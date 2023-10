Benzema accusato dal ministro degli Interni Darmanin: “Ha legami con i Fratelli Musulmani” (video)

Il calciatore francese di origini algerine, Karim Benzema, legato a un’organizzazione islamica che in Francia è considerata terroristica. La notizia arriva direttamente dal ministro degli Interni francese Gérald Darmanin. Che ha accusato a CNews l’attaccante francese ex Real Madrid di essere legato ai Fratelli Musulmani, un’organizzazione islamica transazionale: «Il signor Karim Benzema ha notori legami con i Fratelli Musulmani», ha detto. Le accuse del ministro arrivano ventiquattr’ore dopo l’attentato di Bruxelles, rivendicato dall’Isis. E dopo che l’ex punta del Real Madrid aveva condiviso giorni fa un messaggio a sostegno delle vittime palestinesi. Senza citare quelle israeliane. «Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne nè bambini», ha scritto il pallone d’oro su X. A riportarlo è l’Ansa. Intervistato dall’emittente transalpina Darmanin rispondeva a una domanda sulla presa di posizione dell’attaccante campione del mondo con la nazionale francese.

Karim Benzema non ha replicato a Darmanin

I Fratelli Musulmani vengono da molti considerati l’ala politica dell’estremismo islamico. Benzema, nato a Lione ma di origini algerine, è un musulmano praticante e gioca nel campionato saudita nell’Al Ittihad. Per ora Karim Benzema non ha replicato alle accuse del ministro francese. Negli anni hanno fatto discutere alcune sue prese di posizione, come quando si è rifutato di cantare la Marsigliese, l’inno nazionale prima delle partite della Francia.”È un canto di guerra” – aveva spiegato -.”Gioco qui per motivi sportivi, ma il mio Paese è l’Algeria”. In estate ha firmato un contratto da 200 milioni a stagione con la squadra saudita dell’Al Ittihad. Un trasferimento, a suo giudizio, dettato anche da ragioni culturali: “Ho scelto l’Arabia Saudita perché sono musulmano e voglio parlare l’arabo fluentemente”, dichiarò. Nel suo progetto di legge sull’immigrazione, Darmanin ha inoltre chiesto di inserire una disposizione che consente di revocare il permesso di soggiorno a chi “aderisce ad un’ideologia jihadista”.