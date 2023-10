Apostolico, sinistra maestra di depistaggio: ora il problema è chi ha passato il video a Salvini…

Non si chiude, e non potrebbe essere altrimenti, il caso politico suscitato dal video pubblicato d aMatteo Salvini che riprende la giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, a una manifestazione del 2018 contro il governo per lo sbarco della nave Diciotti. “Mi pare di riconoscere qualcuno…”, scrive il vicepremier della Lega, postando le immagini sui social.

Video Salvini, scoppia il caso politico

Fatto grave, gravissimo. E forse non è un dettaglio che si tratta della stessa giudice che ha bloccato alcuni giorni fa l’espulsione di tre clandestini, decisa dal governo. Disapplicando il decreto migranti del governo (qualcuno la chiama la “scafista in toga”) . Eppure la sinistra, maestra di benaltrismo e controspionaggio, riesce a postare i riflettori sul altro. “Salvini spara il video sul giudice. Mistero dell’uomo della Digos”, scrive il Fatto Quotidiano.

La giudice Apostolico in prima linea nella rivolta

Era il 25 maggio 2018: da una parte ci sono le forze dell’ordine, dall’altra i manifestanti che schiumano rabbia contro il Viminale. Nessuno scandalo se la maggioranza chiede lumi sulla partecipazione facinorosa allo show dell’ultrasinistra da parte di una toga. Se FdI firmi un’interrogazione al ministro Nordio sulla vicenda con la sinistra a fare quadrato intorno alla giudice Apostolico. Ora la sinistra radicale, il quotidiano militante di Travaglio in prima linea, sposta i riflettori dalla notizia al presunto giallo su chi avrebbe fornito a Salvini il video.

Il Fatto all’attacco di chi ha filmato il video

Il Fatto cavalca il noir. E pubblica una video nel quale si vede un uomo con una maglietta blu scura e una piccola videocamera in mano. “Con un’angolatura di ripresa che potrebbe essere compatibile con quella del video postato dal leader leghista. Si trova alle spalle della Digos. In quell’area non si vedono altre persone. Ma chi è quest’uomo? È un agente in borghese? È lui l’autore del video pubblicato ieri dal ministro? Abbiamo posto queste domande alla Polizia, ma non ci sono arrivate risposte”.

I grillini: chi ha passato le immagini a Salvini?

I 5Stelle si precipitano a cavalcare la notizia. “Come fa il ministro Salvini ad avere un video del genere?, chiede il grillino Luciano Cantone. Anche il Pd si tuffa nella polemica. “La caccia scatenata da Salvini alla persona della giudice Apostolico è davvero incredibilmente grave. Il ministro non è nuovo a queste cose: una decina di anni fa dette vita ad un altro episodio squadrista. Ma la vicenda di ieri merita risposte, che il Ministro Piantedosi deve dare. Come è uscito e da dove quel filmato? Chi lo ha confezionato? Esistono forse archivi dedicati?” Così i senatori dem Anna Rossomando e Walter Verini.

La sinistra fa quadrato intorno alla toga amica

Apostolico era finita in prima pagina per aver condiviso su Facebook, nel 2018, la petizione di una “mozione di sfiducia” nei confronti di Salvini. A fare il nome della Apostolico ieri, dopo il post dell’allora ministro dell’Interno, è stato il parlamentare catanese Anastasio Carrà, sindaco di Motta Sant’Anastasia. “Mi rivolgo alla dottoressa: mi può smentire?”, dice chiedendo una informativa urgente del ministro Nordio.