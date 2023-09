Zelensky a Cernobbio: “Italia amica dell’Ucraina, con Putin nessun negoziato”

Volodymyr Zelensky in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio, ribadisce l’asse strategico con l’Italia , attacca Putin, ritenendolo fortemente indebolito dopo la morte di Prigozhin, e dice che nessuna pace è possibile senza che la Crimea e il Donbass cessino di essere militarizzate dai russi.

” Ringraziamo l’Italia per la sua collaborazione”

“La nostra collaborazione con l’Italia è fondamentale ogni giorno e non abbiamo mai avuto dubbi rispetto alla forza delle decisioni dell’Italia nei nostri confronti rispetto al supporto per l’Ucraina. Vogliamo ringraziare l’Italia per il sostegno politico che ci ha dato e anche l’Ue per aver sostenuto la nostra candidatura e gli impegni per garantire la sicurezza del nostro Paese. Sono certo che questo sia il momento delle decisioni forti per la nostra sicurezza e per l’Europa”, ha detto Zelensky.

Zelensky: “Senza la Crimea e Donbass nessuna pace è possibile”

“Senza la Crimea, senza il Donbass, non ci può essere una pace sostenibile in Ucraina e quindi una pace sostenibile neppure nell’area europea. Osservate la Crimea: c’è cultura, turismo, maggiore business e maggior lavoro? No, niente di tutto questo”, ha sottolineato il presidente ucraino. “L’Ucraina non riconosce la parte della Crimea che appartiene alla Federazione russa- ha proseguito Zelensky- e anche altri Paesi che fanno riferimento al diritto internazionale non riconoscono questo regime, non lo riconoscono nemmeno le aziende. Questa situazione non è sostenibile a tenere, è caos permanente ed è quello che cerca la Federazione russa. La Crimea era una penisola molto attrattiva per i turisti adesso è un territorio occupato e militarizzato. Per uscire da questo, ci sono due strade, quella diplomatica e quella militare: le truppe russe dovrebbero lasciare la penisola senza pressione”.

“Dopo la morte di Prigozhin Putin è più debole”

Sulla morte del capo della Wagner, Prigozhin, il presidente ucraino ha detto che: “Non ci preoccupa il fatto che sia stato ucciso un terrorista ma tutto questo conferma che non possiamo fidarci di Putin e che la sua parola non vale niente. Se è vero che l’ha ucciso (e stiamo ancora aspettando la conferma), questa conferma la debolezza di Putin e significa che aveva paura di questo concorrente, che nonostante fosse un terrorista, faceva quello che gli aveva ordinato Putin”, ha detto Zelensky, sottolineando più riprese nel suo intervento quanto il presidente russo sia debole. “Prigozhin era un terrorista, ma faceva quello che voleva Putin- ha proseguito il leader di Kiev- e questo dimostra che è impossibile negoziare con il presidente russo”.