Putin su Prigozhin: «Uomo di talento che ha commesso errori». Gli Usa: «L’ha ucciso un ordigno»

Prigozhin? “Un uomo di talento che ha commesso errori”. Vladimir Putin il giorno dopo la morte del comandante della brigata Wagner, esce allo scoperto. “Il comitato investigativo russo ha avviato un’indagine preliminare sull’incidente .- ha detto Putin – Ci vorrà del tempo” aggiungendo le condoglianze alla famiglia.” Quello che è assolutamente certo- ha proseguito il presidente russo- è che stamattina il capo del comitato investigativo mi ha riferito che hanno già avviato un’indagine preliminare su questo incidente e che sarà condotta in modo completo e approfondito. Su questo non ci sono dubbi. Vedremo presto cosa diranno gli investigatori”.

Lavrov respinge “le illazioni occidentali”

“Sullo schianto dell’aereo in cui è morto il fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgeny Prigozhin, occorre concentrarsi sui fatti e non sulle dichiarazioni dei media occidentali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ripreso dall’agenzia di stampa Tass. “Non ho seguito quello che hanno scritto, detto o mostrato le testate occidentali sull’argomento ed è difficile commentare. E’ stata aperta un’indagine e gli investigatori sono al lavoro” le parole di Lavrov.

Intanto, il corpo del capo della Wagner è stato identificato con prove circostanziali, ma per la conferma definitiva ci vorrà il test del Dna. Lo riporta il portare russo ‘Fontanka’, precisando che i corpi delle persone presenti sul velivolo che si è schiantato ieri sono carbonizzati. Secondo alcuni canali Telegram, il fondatore della Wagner sarebbe stato identificato dalla mancanza di un pezzo del dito di una mano.

Nyt: “Un ordigno ha ucciso Prigozhin”

A far cadere l’aereo su cui viaggiava Yevgeny Prigozhin è stata probabilmente un’esplosione a bordo del velivolo causata da una bomba o da un altro dispositivo piantato sull’aereo. Lo riporta il New York Times citando funzionari americani e occidentali, secondo i quali il presidente Vladimir Putin avrebbe ordinato la distruzione dell’aereo nel tentativo di uccidere Prigozhin. Una conclusione definitiva su quanto accaduto-aggiunge il giornale- comunque non è ancora possibile.

L’attacco di Kiev: “Cosi finisce chi negozia con Putin”

La morte misteriosa del capo della Wagner e l’implicita attribuzione “dell’incidente” a Putin hanno scatenato le reazioni ucraine. “L’uccisione del leader della Wagner Prigozhin è ‘una buona lezione per tutte le colombe della pace che credono ancora nella possibilità di negoziare con Putin le condizioni per un cessate il fuoco”. Così in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. ”L’eliminazione dimostrativa di Prigozhin dimostra ancora una volta cosa significano realmente gli accordi di Minsk, le garanzie di sicurezza’ russe e la mediazione di Lukashenko”, scrive invece Podolya.