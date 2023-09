Ucraina, bombe sul quartier generale della Flotta russa in Crimea. Attacco cyber senza precedenti

Pioggia di missili ucraini sul quartier generale della Flotta russa a Sebastopoli in Crimea. L’esercito ucraino ha rivendicato la responsabilità dell’attacco odierno. Le forze di Kiev non hanno fornito dettagli sull’attacco, limitandosi a riferire che ha avuto “successo”. Almeno un missile ha colpito il quartier generale, mentre la Russia ha annunciato di aver distrutto cinque missili lanciati contro Sebastopoli.

Ucraina, attacco al quartier generale russo di Sebastopoli

La notizia è stata riferita dal governatore Mikhail Razvozhaev sul suo canale Telegram. “I nemici hanno lanciato un attacco missilistico contro il quartier generale della Flotta. Un frammento è caduto vicino al Teatro Lunacharsky”, ha detto. Secondo quanto scrive Rbc Ukraine, l’edificio sarebbe stato distrutto. Dalle prime indicazioni, l’attacco è stato causato da un missile Storm Shadow. Le informazioni su eventuali vittime sono in corso di accertamento, aggiunge il governatore, invitando la popolazione a rimanere calma e a non postare foto o video sui social media per evitare di fornire involontariamente informazioni alle forze ucraine.

Una vittima tra i militari da accertare

“Un altro attacco – aggiunge il governatore – è possibile. Al suono delle sirene, chiunque si trovi vicino al quatier generale si rechi ai rifugi”. Il ministero della Difesa russo ha riferito che un militare è stato ucciso nell’attacco missilistico ucraino che ha preso di mira il quartier generale della Flotta del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea. Più tardi la la Difesa ha precisato che il soldato è stato dichiarato “disperso” e non deceduto, senza fornire altri dettagli. L’attacco ha anche causato un incendio all’edificio.

Kiev sfonda la linea difensiva russa a sud della Crimea

L’Ucraina, dunque, ha sfondato per la prima volta una sezione della principale linea difensiva russa sul fronte meridionale del Paese. Lo riporta il Telegraph, che cita riprese video dalle prime linee. I veicoli corazzati di Kiev sono stati filmati oltre la prima rete di trincee, fossati anticarro e campi minati russi: “Sembra che l’Ucraina sia avanzata nella breccia della cosiddetta linea Surovikin”, scrive il quotidiano britannico. All’attacco missilistico è seguito quello cyber. I provider di internet della Crimea sono stati colpiti da un cyber attacco “senza precedenti”, in contemporanea con l’attacco missilistico contro la base della Flotta del Mar Nero a Sebastopoli, ha denunciato Oleg Kryuchkov, consigliere del governatore. “Stiamo registrando blackout dell’accesso al web sulla Penisola”, ha aggiunto.