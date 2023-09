Superbonus, truffa sul restauro del Castello di Torella all’insaputa del proprietario (morto)

Nuova truffa con il Superbonus. Protagonista, questa volta, è lo splendido Castello di Torella del Sannio in provincia di Campobasso. Lo storico maniero, come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, è finito al centro di un’indagine giudiziaria perché i presunti (e illegittimi) lavori di ristrutturazione non sono mai iniziati. Anche se erano state presentate fatture per 146mila euro. Tutte intestate a Leonardo Cammarano, il filosofo comproprietario del castello insieme alla moglie Angela Piscitelli.

Superbonus, truffa sul restauro del Castello di Torella

Peccato che il filosofo e pittore 92enne, genero di Benedetto Croce, sia morto alcuni mesi prima in Francia. «Oltre alla sorpresa e allo sconcerto per quella comunicazione dei finanzieri, c’è stata forte l’amarezza per l’oltraggio alla memoria di mio marito. Una cosa davvero schifosa», dice la vedova Piscitelli.

Le fatture false intestate al proprietario morto

Sul Castello ci sono tre vincoli della soprintendenza: architettonico, sull’archivio e sulla casa museo allestita al suo interno e dedicata alla madre di Cammarano, la pittrice Elena Ciamarra. “È impossibile pensare anche solo di spostare una pietra — spiega la vedova — eppure per qualche mese la pratica edilizia è andata avanti”.

Un commercialista e tre tecnici arrestati

Un commercialista, un tecnico asseveratore e due soggetti sono finiti agli arresti domiciliari. E nei cassetti fiscali delle due società utilizzate per le operazioni ci sono crediti per 1,4 milioni di euro, in parte già ceduti a una società terza. La truffa, spiega il quotidiano, si basava sulle firme false del defunto Cammarano. Copiate da uno dei tanti documenti a suo nome e reperibili con facilità. “È possibile che l’idea sia venuta a qualcuno che è venuto qui come visitatore e l’ha fotografata”, ipotizza Piscitelli.

La normativa esclude le dimore storiche