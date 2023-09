Sipariretto tra il Papa e Stallone: “Sono cresciuto con i tuoi film”. L’attore: “Pronto a boxare?” (video)

Papa Francesco ha ricevuto Sylvester Stallone in udienza in Vaticano. L’attore americano, interprete dei celebri Rocky Balboa e Rambo, è arrivato in Vaticano con tutta la sua la famiglia. L’attore si trova in Italia perché con il fratello musicista ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Gioia del Colle (Bari), paese di origine della famiglia. Attore tra i più amati di Hollywood, Stallone è stato ricevuto per una udienza privata. In questo periodo l’attore è in vacanza in Italia per riabbracciare le proprie radici. Proprio dal paesino in provincia di Bari proveniva il loro nonno prima di emigrare negli Stati Uniti. Con sé ha portato la chiave della bottega in cui faceva il barbiere: una grossa chiave un po’ arrugginita che gli ha lasciato morendo e la famiglia Stallone la custodisce come una specie di reliquia.

Papa Francesco a Stallone: “Sono cresciuto con i tuoi film”

Siparietto simpatico e non scontato tera blui e Papa Francesco. Bergoglio ha detto: “Sono cresciuto con i tuoi film da giovane”. E la star di ‘Rocky’ ha risposto scherzosamente: “Pronto per boxare?”. Il pontefice, dopo aver riso, ha finto di sferrare un pugno come se fosse su un ring. (Qui il video da Rainews). Stallone era stato in Vaticano anche l’anno scorso per fare un tour privato alla Sistina. E in quella occasione si era fatto immortalare in una serie di curiose immagini con due mazzi giganteschi di chiavi di ogni forma e foggia utilizzate ogni giorno dal funzionario vaticano addetto ad aprire le porte dei Musei Vaticani e della Sistina. Durante l’udienza, la moglie dell’attore e le figlie sono apparse commosse e onorate per la carica di simpatia umana che il Pontefice ha saputo trasmettere.