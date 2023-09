Sgarbi promuove a pieni voti la Meloni, la giornalista de La7 non gradisce (video)

Vittorio Sgarbi giudicato sui voti assegnati al governo Meloni: accade anche questo nel meraviglioso mondo de La7, dove la narrazione contro il centrodestra prosegue in tutto il palinsesto. Stavolta è la conduttrice di Tagadà, Tiziana Panella, a smarcarsi dal giudizio generoso assegnato dal sottosegretario alla Cultura al premier Giorgia Meloni.

La giornalista strabuzza gli occhi e ironizza sul voto assegnato dal critico d’arte: “A un anno dalle elezioni a Giorgia Meloni darei un 9”, dice Sgarbi. La conduttrice di Tagadà non gradisce. “Tutti vorrebbero Sgarbi come professore allora. 9 è un voto altissimo”. Non basta l’argomentazione del voto data dall’esponente governativo. “Soprattutto per le ultime mosse”.

A La7 è un tiro a bersaglio contro il governo, nel mirino anche Sgarbi

A quel punto alla Panella non resta che spostare le domande sull’emergenza migranti: “Facciamo bene a litigare con la Germania? Oggi il secondo di Salvini, Crippa, insiste in quella direzione”. Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, ha accusato Berlino di star cercare “di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del centrodestra in Italia”.

Alla Panella non piace il giudizio positivo sulla Meloni

Analisi sulla quale il critico d’arte non concorda: “Non è vero, noi eravamo alleati. Il problema della Germania è di non sentirsi parte dell’Europa. Noi quando parliamo dell’Europa, sembra che ci riferiamo a un ente terzo di cui non facciamo parte. È una posizione molto strana“. Posizione, a suo dire, che Meloni non può seguire in quanto a capo del governo: “La realtà dei migranti va oltre la volontà dei popoli e degli Stati, come possiamo dire a uno ‘non partire’. Il problema è che i partiti, davanti a una forza della storia, non hanno armi e idee reali”. Panella sorride e non si sa se boccia il giudizio o meno, perché nel frattempo arriva il blocco pubblicitario. In attesa di un altro ospite e di un’altra bordata contro il governo Meloni.