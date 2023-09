Sei incinta? Non hai diritto al parcheggio. Bufera sulle parole dell’esponente dem, il Pd non si dissocia (video)

“A me questa cosa non mi convince, le donne incinte non sono una categoria protetta“. Sono queste le parole del consigliere dem di Cerveteri Carmelo Travaglia, presidente del Consiglio comunale, che hanno animato il dibattito sui parcheggi rosa riservati alle future mamme nella cittadina laziale. Alla fine i parcheggi sono stati bocciati. Travaglia ha detto che alcune donne se ne potrebbero approfittare per avere il parcheggio sicuro. E come le controlli? si è chiesto. E poi chi sta per diventare madre, secondo lui, mica merita una tutela speciale. “Che faccio poi, mi metto a controllare la ‘maghina’? Glie chiedo un certificato?”.

“Io non devo proteggere una donna che sta in maternità. Sta dando una vita, sta avendo un momento di gioia. Posso capire le altre categorie – ribadisce alla fine del suo intervento – ma questa è una categoria che secondo me non va riconosciuta come protetta”. L’intervento è stato postato sulla sua pagina Fb dalla rappresentante di FdI alla Regione Lazio Laura Corrotti.



E la conseguente domanda è d’obbligo. Cosa ne pensa il Pd di questa posizione contro i parcheggi rosa e contro le donne in gravidanza che non vanno tutelate con misure di agevolazione? Le condivide o le sconfessa? Oppure il Pd è disposto a stracciarsi le vesti solo per salvare dal carcere le donne incinte che rubano e borseggiano? Immaginiamo il polverone che si sarebbe scatenato se a parlare così fosse stato un esponente della destra. Invece, sulle strane teorie di Carmelo Travaglia tutto tace. Chissà come mai…