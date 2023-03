Sei incinta e recidiva? Non ti salvi dal carcere. Il Pd si indigna e Salvini accusa: volete salvare le borseggiatrici rom

Sulle detenute madri si è registrato oggi un duro scontro tra lega e Pd. La proposta presentata dai dem è decaduta perché i parlamentari del Pd hanno ritirato le firme. Hanno infatti ritenuto inaccettabili gli emendamenti presentati dalla maggioranza.

Gli emendamenti della maggioranza

Gli emendamenti presentati dal centrodestra e approvati in commissione Giustizia prevedevano il carcere per le madri in caso di recidiva e cancellavano il differimento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno.

Ostellari: la gravidanza non sarà più una scusa per chi delinque

Il sottosegretario alla Giustizia, il leghista Andrea Ostellari, ha spiegato che “in Commissione Giustizia alla Camera è stata accolta la nostra richiesta, sostenuta da tutto il centrodestra, di riforma dell’articolo 146 del codice penale sul tema delle borseggiatrici e ladre incinte. Finalmente si cambia e la gravidanza non sarà una scusa: chi commette reati verrà sanzionato, pur nel rispetto dei diritti di tutti, nascituro compreso”.

Il Pd ritira le firme, la Lega: ripresenteremo il testo con le nostre modifiche

Immediato il botta e risposta con il Pd. “Con la forzatura della destra il testo è stato stravolto e purtroppo con queste norme l’obiettivo della nostra proposta è stato cancellato”, spiegano i deputati dem in commissione Giustizia. Insomma l’obiettivo ‘mai più bambini in carcere’, di fatto non era più il cuore della pdl e il Pd a quel punto ha fatto decadere il testo.

Salvini: il Pd vuole liberare le borseggiatrici rom, vergognatevi

Il capogruppo della Lega in Commissione Giustizia della Camera Jacopo Morrone annuncia: “Noi ripresenteremo un testo che contiene le proposte di modifica che erano state approvate e che prevedono che non ci siano più scuse per le donne incinte. Anche loro, se tornano a delinquere, finiranno in carcere”. Mentre si infiamma lo scontro politico Matteo Salvini su Twitter attacca: “Il Pd libera le borseggiatrici rom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere. Vergognatevi. La Lega aveva fatto passare la norma in commissione Giustizia e ripresenterà subito il testo: è una questione di salute, giustizia e buonsenso”.

Al Pd non pare vero di poter ancora una volta accusare la maggioranza di disumanità. Debora Serracchiani si è messa subito all’opera: “Ogni giorno questa destra dà prova di incredibile disumanità. Vittime della cecità ideologica questa volta sono i bambini e le bambine di detenute madri. Con la nostra proposta di legge stavamo per ottenere il risultato di evitare che questi piccoli fossero costretti a vivere dietro le sbarre. Questo obiettivo è stato stravolto dalle forzature della destra”.