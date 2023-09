Scuola, Valditara: “Coperti circa tremila posti in più in organico, partiamo meglio del 2022”

La Scuola che sta per partire ha meno problemi rispetto allo scorso anno e una copertura di posti maggiori dei docenti. Lo ha detto stamani il ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo al programma televisivo Agorà estate.

Valditara: “Stiamo costruendo una Scuola migliore”

“I dati quest’anno sono certamente migliori rispetto allo scorso anno -ha affermato Valditara -. Per quanto riguarda le immissioni in ruolo abbiamo realizzato una copertura dei posti pari al 79,9%, relativamente ai posti autorizzati l’anno scorso era solo del 47,4%, le nomine in ruolo effettuate sono state 2.813 in più rispetto allo scorso anno. Così come abbiamo avuto 15.920 posti vacanti in meno e anche per quanto riguarda i supplenti, abbiamo un ricorso a supplenti per coprire l’organico di diritto pari al 10,9%, l’anno scorso fu del 15%, un abbattimento di un terzo”. “Questo è stato possibile innanzitutto grazie ad una forte azione di semplificazione: sulle immissioni in ruolo il tempo passato da un docente online è diminuito di circa il 35%, per quanto riguarda le istanze fatte da un supplente il tempo è stato abbattuto del 50%, – ha spiegato Valditara – e i supplenti hanno potuto presentare la domanda da remoto e non recandosi direttamente a scuola. Insomma, tante novità tra cui anche la mini call veloce che ha consentito di recuperare soprattutto per quanto riguarda il sostegno una serie di posizioni in più rispetto allo scorso anno”, ha aggiunto il ministro.

“A Caivano venti docenti in più”

“Tornerò alla scuola Parco Verde di Caivano tra un mese- ha detto il ministro-. Domani in Cdm presenteremo una serie di proposte molto importanti e significative in particolare per l’istruzione. All’interno del pacchetto – che non si limita a a quella città ma a tutte le aree del mezzogiorno dove ci sono problematiche analoghe – per Caivano sono previsti 20 docenti in più alle scuole medie e un milione e mezzo di euro per iniziative inserite nell’agenda sud”, ha precisato il ministro.

“Nuove opportunità con una forte semplificazione”

Sugli auspici per il mondo scolastico, Valditara ha risposto che si aspetta, “una forte azione di semplificazione” e la possibilità di un’interazione sempre migliore tra alunni e docenti. “La mia idea di scuola è quella di una scuola costituzionale, ritagliata su misura dei talenti e delle abilità del singolo studente, in modo da valorizzarlo e di far sì che sia anche consapevole e possa scegliere adeguatamente il percorso successivo”.