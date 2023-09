Scippatore pestato a Roma: è un irregolare indiano ed è già libero. “Ora denuncio tutti” (video)

Il pestaggio di giovedì mattina di un immigrato irregolare indiano di 26 anni, Singh A. che ha scippato un’anziana di 90 anni facendola cadere a terra, ha destato scandalo e allarme.

La sinistra, con riflesso pavloviano, si è schierata dalla parte del 26enne immigrato indiano, irregolare sul territorio italiano. Ma la semplificazione italiani intolleranti migranti buoni cade alla vista del video. Tra le 7 persone che aggrediscono lo scippatore indiano il più violento ha la pelle più scura di tutti i presenti nel video. Probabilmente un immigrato che voleva farsi giustizia da sé e non certo l’autore di un raid xenofobo o razzista.

È appunto l’insicurezza ad armare la reazione ingiustificata e ingiustificabile dei giustizieri del Quarticciolo, tra i quali c’è anche una donna.

Da parte sua l’indiano, che è stato arrestato per rapina, ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza nella caserma dei carabinieri e ieri mattina si è presentato davanti al giudice per la direttissima. L’arresto è stato convalidato, per lui è stato disposto il divieto di dimora nella Capitale ed è tornato libero.

Lo scippatore indiano se l’è cavata col naso rotto, la 90enne scippata ha rischiato la vita

Prima, però, si è recato dagli stessi carabinieri per sporgere denuncia contro i suoi aggressori: «Sono sbucati da più parti e me li sono ritrovati improvvisamente addosso, non sono riuscito a capire nemmeno quanti fossero perché ero completamente stordito».

«Denuncio chi mi ha picchiato», le sue parole riportate dal Corriere della Sera. Del commando alcuni sono volti conosciuti in zona (si sta verificando se tra di loro ci siano spacciatori) tutti risiedono nella borgata. Gli investigatori hanno acquisito il video e stanno ascoltando testimoni.

La scena del pestaggio del Quarticciolo — l’ennesimo a Roma quest’estate dopo la ladra al ristorante al Pantheon e un minorenne a Ostia sorpreso a rubare in un appartamento — è stata ripresa con il cellulare da una residente (che ha commentato dalla finestra quello che vedeva, preoccupata anche per la sorte dell’auto della figlia, dietro alla quale l’irregolare indiano aveva cercato di ripararsi) ed è diventata rapidamente virale sul web.

Dopo il pestaggio subito, il referto ospedaliero si è limitato a registrare, come riporta Leggo, «solo la frattura del setto nasale» per il malcapitato scippatore. Nulla si sa, invece, della prima e principale vittima: la novantenne che, per la caduta, si è procurata diverse ferite. Una caduta che, per una persona di 90 anni, poteva anche risultare fatale.