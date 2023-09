Sceneggiata pietosa di Parenzo contro la Meloni che nomina Dio: “Ma sentite cosa dice…” (video)

Meloni in Ungheria da Orban ha mandato in tilt la sinistra fin dal mattino, nei talk show e tra i conduttori di parte. Ha lasciato di stucco la sceneggiata impostata da Davide Parenzo a L’aria che tira su La 7. Anzitutto la cornice: sembrava quasi colpevolizzare il premier che in una giornata difficile a Lampedusa se ne va in Ungheria dal suo “amico” Orban. Dimenticando che il summit di Budapest su natalità e famiglia è un impegno preso da tempo e che un primo ministro ha un’agenda da rispettare. E poi negando un filo rosso fondamentale: l’immigrazione e l’emergenza inverno demografico sono collegati. Ma la “visione” di Parenzo è limitata all’affondo contro la premier, che arriva subito dopo in modo imbarazzante.

Parenzo prende di petto la Meloni: “La frase farà molto discutere, vi assicuro”

Durante la diretta arrivano le immagini dell’intervento di Giorgia Meloni al summit- applauditissima per’altro- che ha ribadito il suo invito a difendere la famiglia, la nostra civiltà e Dio. Parenzo – neanche fosseb stata pronunciata una bestemmia- sembrava tarantolato. Ferma tutti e intima agli operatori: “mettetemi in video queste frasi della Meloni. Desteranno grande polemica nei prossimi giorni”, dice in trance agonistica. “Allora- spiegta ai presenti- pochi minuti fa Giorgia Meloni ha usato questa frase che vedrete, vi posso assicurare che farà molto molto discutere. Farà molto piacere al senatore della Lega, Simone Pillon“. Attimi di suspance: quale sarà la frase “incriminata”? Parlare di Dio può suscitare un cataclisma? destinata a suscitare simile terremoto? Ma davvero Parenzo crede e vuole far credere che parlare di radici religiose “farà molto discutere”? Siamo a questo? La famiglia e il senso profondo della nostra viciltà sono sotto attacco. E Meloni ha ribadito che sono “il cuore” della sia agenda. Consigliamo a Parenzo di non impazzire per questo.

Ma per Parenzo nominare Dio è una bestemmia?

Dice Giorgia Meloni – riassume Parenzo -: serve una grande battaglia per difendere le famiglie. Significa difendere l’identità difendere Dio. E difendere tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà”. Perché la frase del premier lo ha tanto scatenato? Ma certo, può riesumare, a “beneficio” di ospiti e ascoltatori, il “Dio, patria e famiglia”, così tanto per rispolverare un po’ di fascismo. Non a caso il conduttore ha iniziato a riproporre il video del comizio con il famoso: “Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana”, con intento derisorio e denigratorio. Nominare Dio, la famiglia, i valori è davvero scandaloso per lorsignori? Eppure tali parole lo hanno portato consensi, da anni rappresenta lla prima forza politica. E’ questo che “rode” a Parenzo? Pensare che tali parole siano frutto di fanatismo e non di rispetto per la civiltà che ci contraddistingue è di una faziosità indegna. Meloni non parla minimamente in temini confessionali. Al contrario, questa irrisione e lo scandalismo di Parenzo sono sì furore ideologico. Che, come dovrebbe ricordare, non hanno portato bene alla causa progressista.