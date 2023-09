“Non vorrei rovinarle la trasmissione, ma…”: Donzelli zittisce Parenzo lanciato su un falso scoop (video)

L’ospite (che arriva dal centrodestra) neanche si siede che il padrone di casa, David Parenzo, fa di tutto per fare il contrario di quello che i doveri di cortesia richiederebbero: ossia, metterlo a proprio agio. Peccato per il conduttore, però, che stavolta l’invitato di turno fosse Giovanni Donzelli – deputato di FdI e responsabile dell’organizzazione del partito – tutt’altro che disposto a sottrarsi al confronto. E infatti, il contropiede che sferra al giornalista all’attacco rivela tutta la fragilità dell’autogol segnato dall’erede di Mirta Merlino nello studio de La7 de L’aria che tira.

Giovanni Donzelli smentisce e zittisce Parenzo

Come detto, senza perder tempo a girarci intorno per scaldare i muscoli, Parenzo rivolge subito la domanda insidiosa al suo ospite, citando un non meglio specificato retroscena secondo cui – a detta del conduttore – «il governo starebbe lavorando a una sanatoria su contanti e valori nelle cassette di sicurezza». Un assioma dato come dogma di partenza, che invece rivela subito l’inconsistenza di una indiscrezione passata come una notizia acquisita, di cui spetterebbe all’esponente di FdI l’onere della conferma.

Il giornalista su La7 si lancia in uno scoop azzardato

Nulla di più fasullo invece. E nella replica Donzelli affonda la stoccata, dritta nel fianco di Parenzo, che si mostra subito in evidente difficoltà. Tanto che – come si vede nel video postato in basso dalla pagina Twitter di La7 – il conduttore perso il controllo sullo scoop che credeva di avere in tasca, cerca di ritrattare sbrigativamente quanto appena sostenuto e smentito. «Non vorrei subito rovinare la trasmissione appena arrivato però…», esordisce Donzelli. Che poi, prima della sciabolata finale, infierisce a colpi di fioretto sull’indiscrezione e il suo ambasciatore mediatico.

Donzelli smonta l’indiscrezione che si rivela un autogol

Una voce non esatta, puntualizza con aplomb britannico l’esponente di Fratelli d’Italia: «L’articolo cita Maurizio Leo, ma Leo ha appena smentito di essere al lavoro su questa ipotesi. Se poi ci stanno lavorando altri, questo non lo so. Leo ha detto che stiamo lavorando su un altro settore: che è quello della pace fiscale sul già dichiarato, non sull’evasore. Non su chi ha nascosto soldi». Parenzo è in difficoltà e cerca di rimediare con una pezza che, come spesso accade, è peggiore del buco che vuole andare a coprire.

La spiegazione del perché l’indiscrezione è infondata mette Ko il conduttore

E così improvvisa: «Non sarebbe neanche una novità – prova a incalzare il conduttore –. Se uno va a vedere il vostro programma, anche se Leo smentisce, non è un tabù». Ma Donzelli non molla: non ci sta a far passare lucciole per lanterne. E così precisa ancora: «Il tema è diverso. Ed è: dove andiamo a recuperare i soldi? Lo facciamo per esempio su coloro che in modo incolpevole non sono riusciti a pagare le tasse? Se uno che le ha dichiarate, ma in qualche modo non riesce a pagarle, secondo noi lo Stato sbaglierebbe a punirlo, perché a quel punto non le pagherà mai, fallisce»…

Donzelli spiega a Parenzo come stanno le cose…

Poi, sul finale, Donzelli con pazienza da amanuense, invece di infierire su Parenzo ormai al tappeto, spiega il ragionamento che mette definitivamente Ko il conduttore: «Lo Stato dice: ti aiutiamo a pagarle, te le dilazioniamo. I soldi magari li devi pagare tutti, ma sulla multa per cui sei in ritardo ti facciamo uno sconto. Questo è un modo per salvare le casse e le aziende». E queste sono le argomentazioni con cui il deputato di FdI sbugiarda e zittisce il giornalista a caccia di scoop-boomerang…