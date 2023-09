Roma, maledizione via Colombo: due pedoni falciati e uccisi. Ma stavolta l’auto si ferma a prestare soccorso

Ancora un incidente su Via Cristoforo Colombo oggi a Roma. E ancora una volta, come già nel caso della tragedia dell’ottobre scorso – quando una automobilista al volante ha falciato la vita di Francesco Valdiserri, investito e ucciso sul marciapiedi a bordo carreggiata, mentre tornava a casa in compagnia di un amico – le vittime sono due pedoni. Dalle prime informazioni emerse sul caso, sarebbero due cittadini stranieri di 59 e 60 anni. Forse due turisti che, nell’impatto, sono finiti sbalzati per diversi metri.

Roma, ancora un incidente mortale sulla Via Colombo: due pedoni falciati e uccisi

L’incidente su quella che si conferma una volta di più la strada più pericolosa di Roma, è avvenuto alle 12.50 all’altezza della riserva del Presidente della Repubblica di Castel Porziano, a ridosso di un campeggio, in direzione Eur, nei pressi del semaforo con Malafede. L’uomo alla guida dell’auto si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale X gruppo Mare e quelli del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, impegnati nei rilievi, hanno anche provveduto a deviare il traffico, sulle prime dirottato verso la corsia laterale.

A fine agosto, l’ultimo tragico precedente

Quella di oggi, costata la vita a due persone, è l’ennesima tragedia registrata in quell’arteria della capitale che continua a colpire al cuore pedone e automobilisti. L’ultimo dramma della strada che ha spezzato le vite di due persone. Altro sangue sull’asfalto che, sempre in quel crocevia trafficato e affollato, va ad aggiungersi a quello del 19enne morto in un tragico incidente in scooter il 24 agosto. Anche lui, come Francesco Valdiserri, e come tanti altri, vittime di un impatto che li ha travolti e non gli ha dato scampo.