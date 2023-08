Roma, ancora una tragedia sulla Colombo: morto un 19enne, grave l’amica sullo scooter con lui

Ancora una tragico incidente sulla Via Colombo. Altro sangue sulla strada, e un’ultima, giovane esistenza persa sull’asfalto: quella di un 19enne morto nella notte a seguito di un incidente stradale che, al momento, sembra non avrebbe coinvolto altri mezzi. Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare…

Roma, tragico incidente in scooter sulla Colombo: morto un 19enne

I due erano in sella a uno scooter elettrico guidato dalla vittima – un E-Cooltra, di quelli in sharing –, ma dopo l’impatto con il suolo, il ragazzo, immediatamente soccorso, versava già in condizioni gravissime. Così, nonostante la tempestività dei soccorritori e il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Roma, il giovane è morto poco dopo l’arrivo in nosocomio in sala operatoria. Vani tutti i tentativi di salvarlo. La ragazza che viaggiava con lui, invece, è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Incidente sulla Colombo, da chiarire la dinamica: tutte le ipotesi al vaglio

Ora sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riporta tra gli altri il sito di Roma Today, il ragazzo alla guida del due ruote elettrico potrebbe aver perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto insieme all’amica. Oppure, come riferisce il Messaggero, il giovane potrebbe non essere più riuscito a governare il mezzo «per un dissesto al manto stradale». Sono tutte ipotesi al vaglio.

Su quella stessa strada è morto, falciato da un auto, Francesco Valdiserri

Intanto, sul luogo dell’incidente, il personale del 118 e la polizia locale che indaga con il I gruppo Trevi, stilano il drammatico bilancio dell’ennesima tragedia sulle strade di Roma e provincia. Un ultimo caso avvenuto, per una strana fatalità, sempre nelle vicinanze della Via Cristoforo Colombo, dove nell’ottobre scorso un auto ha falciato la vita di Francesco Valdiserri, investito e ucciso sul marciapiedi a bordo carreggiata mentre tornava a casa in compagnia di un amico.

La vittima non ha avuto scampo…

Anche in quest’ultima tragedia, avvenuta intorno alle tre e mezza della notte in quegli stessi luoghi, all’altezza di Viale Marco Polo, la vittima è un ragazzo di 19 anni. E anche lui era insieme a un’amica al momento dello schianto fatale. Anche per lui, infine, non c’è stato nulla da fare…