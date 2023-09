Rapporti commerciali con l’Arabia Saudita, Urso: “Già 20 accordi firmati. Svolta storica”

Urso segna un punto importante. I rapporti commerciali tra l’Italia e la ricchissima Arabia Saudita si intensificano e portano alla sottoscrizione di nuovi accordi di cui beneficeranno diverse nostre imprese, con una forte ricaduta occupazionale e anche geopolitica. E’ quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy nel forum Italo-Saudita sugli investimenti, in corso a Milano.

Urso: “1300 imprese italiane partecipano agli accordi”

Adolfo Urso ha dichiarato che, ‘un dato significativo, importante ed eclatante è che ci sono 1300 imprese che vi partecipano. Questo dà il segno dell’interesse delle imprese italiane e di quelle saudite, considerando che 150 sono venute da Riad. Ci sono già 20 accordi firmati. Questa è una svolta storica”. “L’Arabia Saudita è stata per lungo tempo partner commerciale e fornitore di energia all’Italia e all’Europa – ha spiegato Urso- e oggi con questo forum, che realizzeremo anche in Arabia Saudita, si passa da una partnership commerciale ad una tecnologica e industriale, con l’ipotesi di importanti investimenti di imprese saudite nel nostro Paese”. In questo modo, ha aggiunto il ministro, “faremo un salto significativo: noi per loro saremo nella piattaforma industriale e commerciale in Europa, così come loro diventeranno sempre più una piattaforma produttiva e commerciale per le imprese italiane nel Grande Medio Oriente”.

“Ricadute anche per l’Africa”

Urso ha sottolineato che, ”l’Arabia Saudita e l’Italia potranno, con le loro imprese, partecipare alla stabilità e allo sviluppo della sponda sud del Mediterraneo e allo sviluppo dell’Africa, a cominciare dal Corno d’Africa’. E allora possiamo fare di più e meglio, un beneficio a tutti”. Il titolare del Miti ha annunciato che andrà certamente a Riyad. “Del resto- ha proseguito Urso-, l’Arabia Saudita ha cambiato corso. Ha un progetto al 2030 e visione per il futuro, decidendo di cambiare e passare da Paese esportatore di petrolio e gas a Paese che decide di sviluppare una propria tecnologia e una base industriale con una visione competitiva a livello globale e guardare con l’Italia all ‘energia rinnovabile”.

“Renzi apripista? Io lavoro solo per il mio Paese”

A chi gli chiedeva se Matteo Renzi avesse fatto da apripista nei rapporti con l’Arabia Saudita( con la quale l’ex premier mantiene rapporti di collaborazione professionale), Adolfo Urso ha risposto seccamente: “Io lavoro sempre per il mio Paese e solo per il mio Paese”.