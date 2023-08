Mancini va in Arabia Saudita per 75 milioni di euro: diventa l’allenatore più pagato al mondo. La classifica dei primi 10

Non è proprio una scelta dettata dal cuore quella che porterà Roberto Mancini, a firmare come nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita, diventando così l’allenatore di calcio più pagato di tutti i tempi. Lo svela il sito della Gazzetta dello Sport. L’evento di presentazione domani a Riad comincerà alle ore 17 locali, le 16 italiane, con il presidente federale Yasser Al Misehal a presentare il nuovo allenatore della nazionale di calcio saudita. Si parla di un ricco contratto da 25 milioni all’anno per 3 anni (esentasse) fino al Mondiale nordamericano del 2026 che non è però il primo obiettivo: a gennaio c’è subito la Coppa d’Asia in Qatar, vinta tre volte dai sauditi, ma l’ultima risale al 1996, preistoria Mancini si era dimesso da ct della nazionale italiana il 13 agosto scorso.

La presentazione non sarà nella sede della Saff, Saudi Arabia Football Federation, ma in un hotel della capitale saudita. A presentare Mancini sarà il presidente federale, Yasser Al Misehal. Il primo obiettivo sarà quello di provare a qualificarsi per USA-Messico-Canada 2026 e dunque confermare i progressi già messi in mostra in Qatar, per essere protagonisti tra sette anni.

Chi sono gli allenatori di calcio più pagati al mondo

Il contratto di Mancini – secondo le indiscrezioni – sarà però inizialmente fino al 2026 a cifre da capogiro con un contratto da 25 milioni l’anno per il prossimo triennio. Debutterà l’8 settembre a Newcastle contro la Costa Rica, guidando i Green Falcons di nuovo il 12, sempre nello stadio della squadra di proprietà del Pif saudita, contro la Corea del Sud. Poi a novembre partono le qualificazioni al Mondiale del 2026: l’Arabia è in un gruppo con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan. Avanti le prime due, poi ci sono altre due fasi di qualificazione. Ancora incerta la composizione dello staff.

Con questo stipendio faraonico Mancini (30 milioni l’anno in Arabia Saudita esentasse) diventa l’allenatore più pagato del mondo. Ecco la classifica per quanto riguarda l’Europa, secondo il quotidiano sportivo francese L’Equipe.

1 Diego Simeone (Atletico Madrid) – 34 mln di euro lordi;

2 Pep Guardiola (Manchester City) – 22,6 mln di euro lordi;

3 Jurgen Klopp (Liverpool) – 17,8 mln di euro lordi;

4 Graham Potter (Chelsea) – 13,5 mln di euro lordi (esonerato il 2 aprile);

5 Massimiliano Allegri (Juventus) – 12,8 mln di euro lordi;

6 Thomas Tuchel (Bayern Monaco) – 12,2 mln di euro lordi;

7 Brendan Rodgers (Leicester) – 12 mln di euro lordi;

8 Erik Ten Hag (Manchester United) – 11,1 mln di euro lordi;

9 Carlo Ancelotti (Real Madrid) – 10,9 mln di euro lordi;

10 Jose Mourinho (Roma) – 9,2 mln di euro lordi.

Classifica aggiornata al 9 maggio 2023

