Rampelli: non sono un oppositore, è un ruolo che non ho e non voglio avere. Io ho fondato Fratelli d’Italia

“Non sono un oppositore, ma sono il fondatore di Fratelli d’Italia”. Fabio Rampelli posta oggi sulla sua pagina Fb l’intervista riportata ieri dall’agenzia Vista al termine dell’assemblea nazionale di FdI.

Nell’intervista Rampelli precisa che lui non è il leader di una corrente di opposizione interna nel partito e che è stufo di leggere sui media il suo nome con attribuzione di fantasiosi ruoli di capocorrente. Un messaggio molto chiaro per porre fine a speculazioni e strumentalizzazioni.

“Ho ascoltato e ho precisato che non voglio avere il ruolo che mi attribuiscono i media. Sono in sintonia con quanto sta facendo il Governo, anzi sono orgoglioso. Ogni giorno esce il mio nome come presunto oppositore del partito che ho fondato. C’è un problema nel circuito mediatico. Non c’è nessun rumor, non ho mai detto nulla su Arianna Meloni, capo della mia segreteria per 11 anni. Penso possa dare un contributo importante. Io non penso al legame di parentela, io no”.