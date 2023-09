Putin riceve Kim: “Parleremo anche di armi”. Il leader nordcoreano: “Insieme contro l’imperialismo” (video)

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un si sono incontrati al centro spaziale di Vostochny, nell’Estremo Oriente russo, dove i due leader hanno avuto una breve conversazione in attesa di ulteriori negoziati in giornata. Putin ha detto che durante i colloqui verranno discussi “tutti i temi”, e quindi anche la cooperazione in campo militare.

Come riporta la Bbc Kim si è detto “grato” col presidente Putin per l’invito in Russia, aggiungendo di essere “sicuro che Corea del Nord e Russia rimarranno insieme nella lotta contro l’imperialismo”.

Nella missione di Putin in Russia c’è anche l’influente sorella di Kim

Il Cremlino ha diffuso una clip di 20 secondi in cui i due leader si siedono per i colloqui. Putin dice a Kim all’inizio dell’incontro: “Caro presidente, sono molto felice di vederla e ospitarla in Russia. Questa volta, come concordato, al Cosmodromo di Vostochny”. L’ultima volta che si sono incontrati è stato nel 2019 a Vladivostok, la città portuale più a sud.

All’incontro al cosmodromo Vostochny partecipano anche il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, il ministro dei Trasporti Vitaly Savelyev e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Presenti anche i vice primi ministri russi Marat Khusnullin e Alexey Overchuk. Al cosmodromo di Vostochny c’è a anche Kim Yo Jong, l’influente sorella del leader nordcoreano.

Il cosmodromo di Vostochny sede di lancio dei satelliti

Quello di Vostochny è il primo cosmodromo civile russo. Lo spiega l’agenzia di stampa russa Tass spiegando che il cosmodromo si trova nella regione dell’Amur, in Siberia, vicino alla città di Tsiolkovsky. Il decreto del presidente della Federazione Russa sulla creazione del cosmodromo è stato firmato nel 2007, mentre la costruzione dell’impianto è iniziata nel 2012. Il primo lancio da Vostochny è stato effettuato il 28 aprile del 2016. In quella data il veicolo di lancio Soyuz-2.1a ha lanciato i satelliti scientifici ed educativi Lomonosov e Aist-2D, nonché il nanosatellite studentesco SamSat-218 nell’orbita terrestre bassa.

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici verso il Mar del Giappone

Mentre il leader nordcoreano Kim Jong-un è in Russia, Pyongyang ha lanciato oggi due missili balistici a corto raggio. Il lancio è stato rilevato anche dai sistemi radar sudcoreani secondo i quali la Corea del Nord ha lanciato “due missili balistici a corto raggio dall’area di Sunan verso il Mar del Giappone tra le 11:43 e le 11:53 di oggi” (4:43 e 4:53 italiane). “Le nostre forze armate hanno rafforzato la sorveglianza e la vigilanza in previsione di altri lanci, pur rimanendo pronte a intervenire in stretta collaborazione con gli Stati Uniti”, ha aggiunto la stessa fonte. Anche Tokyo ha confermato anche il lancio di due missili balistici. Il portavoce del governo giapponese Hirokazu Matsuno ha detto ai giornalisti che i missili “sembrano essere caduti al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone”, aggiungendo che i dettagli del lancio sono in fase di analisi.