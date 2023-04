La sorella di Kim insulta Biden: «È un vecchio senza futuro, dice cose senza senso»

Duro attacco di Kim Yo-jong, potente sorella del dittatore comunista nordcoreano Kim Jong-un, nei confronti del presidente Usa Joe Biden. Nel mirino le dichiarazioni dell’inquilino della Casa Bianca sul fatto che una eventuale aggressione nucleare da parte della Corea del Nord comporterebbe la fine del regime di Kim. «Può essere considerata un’osservazione senza senso da parte di una persona in età avanzata che non è affatto in grado di assumersi la responsabilità della sicurezza e del futuro degli Stati Uniti», ha detto. «Un vecchio senza futuro, poiché è troppo per lui servire due anni rimanenti del suo mandato».

Kim Yo-jong, durissimo attacco a Biden

«Più i nemici sono determinati a portare avanti esercitazioni belliche nucleari e dispiegare capacità nucleari nelle vicinanze della penisola coreana, più noi eserciteremo con forza il nostro diritto all’autodifesa in diretta proporzione», ha detto ancora la sorella di Kim Jong-un, avvisando che in risposta al nuovo accordo tra Stati Uniti e Seul, che prevede il dispiegamento di sottomarini nucleari, il deterrente nucleare nordcoreano «sarà portato a ulteriore perfezione».

Non è la prima volta che partono insulti

Commentando la dichiarazione di Washington, annunciata da Joe Biden e Yoon Suk yeol durante la visita alla Casa Bianca del presidente sudcoreano, Kim ha detto che questa avrà come «unico risultato l’esporre la pace e la sicurezza nel nord-est asiatico e nel mondo a pericoli più gravi». I toni della sorella di Kim richiamano quelli degli insulti di fine 2017 che si scambiarono l’ex presidente americano Donald Trump e Kim Jong-un: il tycoon apostrofò il leader nordcoreano “rocket man£ e fu ricambiato con un “rimbambito senile”.