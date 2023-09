Paura per Sophia Loren, dopo una brutta caduta in casa, diverse fratture all’anca: operata d’urgenza

Web, giornali e tv rilanciano la notizia che mette in allarme fan della diva e appassionati cinefili: Sophia Loren, vittima di una brutta caduta, è stata operata per diverse fratture a livello dell’anca. Un incidente domestico che, per fortuna, l’intervento chirurgico, eseguito dopo un ricovero d’urgenza, è andato a buon fine. Ora dovrà osservare un periodo di convalescenza, al quale seguirà un percorso di riabilitazione. Accanto a lei, inseparabili, i due figli Edoardo e Carlo.

Paura per Sophia Loren, vittima di un incidente domestico

Il tam tam sui social alimenta la paura per Sophia Loren, caduta ieri nella sua casa di Ginevra, riportando diverse fratture a livello dell’anca. L’attrice, che ha compiuto 89 anni il 20 settembre, è stata operata e l’intervento è andato bene, ma la diva ha naturalmente annullato tutti gli impegni delle prossime settimane. La notizia è stata diffusa proprio da chi ha dovuto annullare uno degli eventi in cui era prevista la presenza dell’attrice, il Sophia Loren Restaurant, che l’attrice avrebbe dovuto inaugurare martedì a Bari, ricevendo nella stessa giornata anche la cittadinanza onoraria della città.

L’attrice, ricoverata d’urgenza, ha riportato diverse fratture al livello dell’anca

«Nella giornata di oggi – ha scritto domenica il ristorante sui social – una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture a livello all’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza, cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi. Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione».

L’intervento è andato a buon fine, seguirà la riabilitazione: cancellati tutti gli impegni

Una notizia, quella dell’incidente domestico e della successiva operazione, che ha indirettamente costretto la Loren a uscire dal proverbiale riserbo nel quale ha avvolto la sua vita da decenni ormai. Una moglie, una madre, una donna, Sophia, che ha sempre difeso privacy, tempi e spazi della sua vita familiare. Una riservatezza, la sua, cresciuta negli anni a maggior ragione da quando la Loren si è ritirata in una sorta di esilio dorato in Svizzera. E da quando la star ha iniziato a centellinare uscite pubbliche e serate mondane.

Sophia Loren negli ultimi anni ha selezionato apparizioni pubbliche e copioni

Nonostante tutto, però, il suo calendario di impegni è sempre e comunque fitto: solo selezionato al massimo. E allora, giusto nelle scorse settimane l’avevamo vista partecipare come madrina alla sfilata-evento One night only, organizzata da Armani all’Arsenale di Venezia. A giugno, invece, era stata la volta della serata di celebrazione dei cent’anni dell’Arena di Verona Opera Festival. Apparizioni degne di una star del cinema italiano, premio Oscar 1962. Un nome, un volto, i suoi, che hanno esportato internazionalmente fascino e talento made in Italy.

Gli ultimi impegni sul set accanto al figlio Edoardo

Così come i suoi impegni sul set, che l’attrice ha diradato via via sempre di più, ad eccezione delle collaborazioni con il figlio Edoardo, il più giovane dei suoi due figli, per il quale è tornata a recitare tre volte, l’ultima delle quali per il film La vita davanti. Un ritorno sulla scena che la stessa Loren ha raccontato e commentato in un’intervista al New Times di qualche tempo fa, dicendo: «Ricevo ancora molti copioni, ma nessuno mi ha parlato come ha fatto La vita davanti. Ecco perché non ho lavorato per quasi dieci anni. Volevo trovare un ruolo che mi ispirasse e mi sfidasse davvero». Sfida accettata e vinta, anche in quel caso, come sempre.