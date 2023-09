C’è preoccupazione per lo stato di salute del rapper Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, costretto nelle ultime ore al ricovero in ospedale. La notizia è stata data, praticamente in tempo reale, dalla moglie Chiara Ferragni, con una incredibile tempestività, su Instagram, con una delle tante storie con cui martella i suoi follower: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai una emergenza”, ha scritto su una foto in cui si vede la sua mano stretta nella mano dell’amica e influencer Chiara Biasi. Due cuoricini con in mezzo le mani raccolte in preghiera.

Poi Fedez si è manifestato: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Mi hanno salvato la vita”, ha scritto dal suo profilo Instagram.

Fedez in ospedale, la preoccupazione dell’amico Davide Marra

Anche Davide Marra, il conduttore di Muschio Selvaggio che fa coppia in radio con Fedez dopo l’addio di Luis Sal, ha dichiarato: “Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro”. Secondo il Corriere.it, Fedez è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, ma al momento la coppia mantiene il silenzio sui social (a parte l’annuncio su Instagram…).