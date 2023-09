Ore di paura per Ida Di Benedetto e Urbani rapinati in casa: li chiudono in una stanza e depredano tutto

Ore da incubo per Ida Di Benedetto e l’ex ministro Giuliano Urbani rapinati in casa. I banditi hanno fatto irruzione e li hanno chiusi in una stanza per poter depredare tutto il possibile, cellulari compresi. È la spaventosa rapina che l’attrice e il compagno, l’ex titolare del dicastero dei Beni e delle attività culturali, hanno subito in casa a Napoli nella serata di martedì. Attimi di terrore, quelli che la coppia si è ritrovata a vivere all’improvviso quando i malviventi, dopo aver fatto irruzione in casa, li hanno imprigionati rinchiudendoli in una stanza dell’appartamento per poi passare in rassegna beni e oggetti di valore e mettere a segno una vera e propria razzia. Per fortuna, a quanto si apprende, sia l’attrice, 78 anni, che l’ex ministro, 86 anni, stanno bene.

Napoli, Ida Di Benedetto e Giuliano Urbani rapinati in casa

Intanto, gli inquirenti al lavoro sul caso stanno cercando di ricostruire dinamiche e tempistiche della vicenda criminale, e di individuare gli autori della rapina messa a segno Napoli. Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e del commissariato San Ferdinando – rende noto l’Ansa – sono al lavoro per far luce su quanto accaduto alla Di Benedetto e a Urbani – legati sentimentalmente dal 1995 – i quali, danno a parte, tra irruzione e banditi all’opera con il saccheggio, si sono ritrovati a vivere interminabili momenti di paura.