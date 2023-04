Napoli, gambizzato perché resiste al tentativo di furto dello scooter: le immagini riprese dalle telecamere (video)

Un tentativo di rapina finisce nel sangue: con un giovane gambizzato da due rapinatori che non riescono a rubargli lo scooter. Le telecamere della scena del crimine registrano la sequenza dell’orrore che ritrae un 32enne a bordo del suo mezzo resistere a un tentativo di furto e, per questo, gambizzato dai suoi aguzzini. Succede tutto il 29 marzo, quando due malviventi a bordo di una moto affiancano minacciosamente un uomo in sella al suo scooter che sta facendo benzina a un distributore lungo la strada. Siamo in Via Reggia di Portici, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nel Napoletano, e uno dei due rapinatori, con il volto coperto da un passamontagna, cerca insistentemente di rubare lo scooter al 32enne che sta facendo rifornimento al distributore. L’uomo resiste, e sembra addirittura mantenere la calma, nonostante l’aggressore gli punti più volte contro l’arma che brandisce nella mano.

Napoli, 32enne gambizzato perché si oppone ai rapinatori che vogliono rubargli lo scooter

Sono attimi concitati, l’addetto al distributore toglie l’erogatore dal serbatoio e si allontana, ma rimane a breve distanza. Intanto, il rapinatore che cerca – senza successo – di disarcionare l’uomo dal suo mezzo, si innervosisce sempre di più: punta l’arma sulla gamba destra del 32enne e spara. Ma manca il bersaglio. A quel punto, con gesti e fare sempre più concitati, il malvivente si dirige dalla parte opposta e, mentre risale a bordo della moto guidata dal complice, esplode un secondo colpo. Questa volta il proiettile raggiunge la vittima alla gamba sinistra: il ragazzo, gambizzato, cade a terra e si accascia sull’asfalto.

Giovane gambizzato a Napoli, le drammatiche sequenze registrate dalla telecamere della pompa di benzina

Il giovane è sull’asfalto, e i due malviventi si danno alla fuga a mani vuote. Il tutto sotto lo sguardo attonito del dipendente della pompa di benzina, che assiste sconcertato e impotente a tutta la inquietante sequenza. Una drammatica vicenda che si è consumata su una strada ad alta densità di traffico, dove però nessuno sembra accorgersi di quanto sta avvenendo… Nonostante l’atteggiamento aggressivo del rapinatore. E malgrado le evidenti strattonate che la vittima incassa, insieme alle minacce lanciate con una pistola in pugno. Minacce a cui il rapinatore darà seguito due volte, sparando due colpi. Uno dei quali, andato a segno, è costato alla vittima il ricovero all’Ospedale del Mare, dove si trova fortunatamente non in pericolo di vita. Ora è caccia ai rapinatori che, al momento, sembrano aver fatto perdere le loro tracce.

Sotto, da Youtube, il video del violento tentativo di rapina culminato nella gambizzazione della vittima